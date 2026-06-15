美伊達成初步協議 將於瑞士簽署

美國與伊朗週日（6月14日）宣布達成初步協議，將結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽。協議預計週五（19日）在瑞士簽署後生效。

美國總統川普週日下午在「真實社群」發文表示：全世界的船隻請發動引擎，讓石油流動吧！」

川普發文前不久，調解方巴基斯坦的總理謝裡夫（Shehbaz Sharif）宣布，雙方已於當地時間週一凌晨達成初步協議。根據謝裡夫在X平台的發文，美伊「已宣告立即、永久停止在所有戰線的軍事行動，包含在黎巴嫩」。

伊朗媒體亦引述最高國家安全委員會秘書處聲明表示，雙方達成的協議包括立即停止所有戰線的敵對行動，包含黎巴嫩；美國則會結束對伊朗港口的海上封鎖。

美方隨後補充說明，霍爾木茲海峽須待協議正式簽署後才會重新開放。美國先前表示，隨著海峽恢復通航，華府將逐步解除對伊朗港口的封鎖，並放寬部分制裁措施。

美國副總統萬斯（J.D. Vance）週日向福斯新聞指出，他預計前往瑞士參與協議簽署儀式，川普也可能出席。

以色列尚未回應。以方此前曾表示，並未參與美伊談判。

自美國和以色列今年2月底襲擊伊朗，衝突已逾三個月，造成數千人死亡，主要集中於伊朗與黎巴嫩；伊朗曾攻擊以色列及駐有美軍基地的波灣國家，並實際封鎖霍爾木茲海峽，推高全球能源價格；美軍則以封鎖伊朗港口作為回應。如今美伊達成停戰協議，有助於緩和波斯灣地區及全球經濟的緊張局勢。

未來60天繼續談判 核問題仍爭議

協議細節尚未公布。美伊曾於4月初達成停火，但後來多次瀕臨破裂；外界預期，這次的新協議將再次確立停火狀態，讓談判代表有時間處理伊朗核計畫及制裁等爭議。

兩名巴基斯坦高階官員透露，伊朗核計畫等未解決議題，將在未來60天內繼續協商；屆時若仍無法達成共識，期限可能延長。

伊朗副外長加裡巴巴迪（Kazem Gharibabadi）也表示，雙方將利用60天停火期繼續磋商更全面的協議，包括解除對伊朗制裁等內容。

路透社引述一名伊朗高層官員指出，雙方協議的草案內容包括美國同意將解除凍結250億美元伊朗海外資產。

另一名美國官員表示，協議最終目標是全面取消伊朗核計畫，並銷毀及移除其高濃縮鈾庫存。不過，伊朗高層官員稱，草案允許伊朗在境內稀釋其高濃縮鈾，而非將其移出國外。伊朗的核子計劃是美伊長期的爭端核心：伊朗聲稱其核子發展是和平用途，但美國認定，距離伊朗提煉出原子彈等級的濃縮鈾僅一步之遙。

分析認為，美伊新協議大致將使區域局勢回到戰前狀態，同時伊朗也因掌握霍爾木茲海峽的影響力而獲得新的談判籌碼。霍爾木茲海峽是全球石油、天然氣及肥料等產品的重要運輸通道，但過去數月無法順利通航，已對全球經濟造成衝擊。

不過，能源專家指出，即使協議達成，也需要數月時間才能讓能源供應恢復正常，因為航運公司與保險業者仍需確認停火狀態能夠持續。

川普稱納坦雅胡「很難搞的人」

儘管美伊達成協議，以色列14日仍對黎巴嫩發動空襲，引發伊朗與川普批評。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與川普在黎巴嫩問題上存在明顯分歧。華府希望以色列收斂軍事行動，以利與伊朗達成協議；但以色列堅持保有在黎巴嫩自由行動的權利。

伊朗則將黎巴嫩全面停火列為重要談判條件之一。

根據以色列媒體N12報導，川普週日曾與納坦雅胡通話，向他說明和平協議的最新進展。

川普接受《紐約時報》專訪時，形容納坦雅胡是「非常難搞的人」（a very difficult guy），並表示納坦雅胡應該感謝他，因為是他讓以色列免於面對一個擁有核武的伊朗。

歐洲四國支持協議

德國、法國、英國與義大利週一發表聯合聲明，支持霍爾木茲海峽重新開放，並願意依據各自憲法規範，參與純防禦性、獨立的任務，包括保障商船安全及執行掃雷工作。

聯合聲明指出：「這是一個恢復區域穩定並穩定全球經濟的重要契機……現在最重要的是盡快完成細節談判，並迅速且全面落實這項協議。我們已準備好提供支持。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相斯塔默（Keir Starmer）以及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，確保霍爾木茲海峽以「無條件、無限制的航行自由」恢復運作至關重要。

四國同時重申，伊朗絕不能取得核武器。若伊朗採取進一步的具體措施、顯示放棄推動核武，那麼各國未來不排除逐步解除相關制裁。

美議員：關注後續核談判

民調顯示，隨著汽油價格攀升，美國選民對川普政府日益不滿，而今年11月將舉行期中選舉。另一方面，川普也面臨共和黨內強硬派壓力，要求徹底終結伊朗核計畫。

共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）雖對協議表示肯定，但強調將密切關注後續核談判進展。

川普在第一任期時曾退出前總統歐巴馬於2015年任內推動的伊朗核協議。該協議以限制伊朗核計畫及接受國際查核為條件，換取解除對伊朗制裁。伊朗此後加速濃縮鈾生產，美方研判目前已累積超過400公斤、接近武器級純度的濃縮鈾；這批核材料的最終處置方式，預料將成為美伊未來的談判焦點。

（綜合報導）

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