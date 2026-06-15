美伊達成初步協議 伊朗戰爭相關大事記

美國與伊朗今宣布達成初步協議，重新開放荷莫茲海峽並設下60天窗口就伊朗核子計畫等展開談判，為最終協議鋪路。這場近4個月、引發全球政治與經濟動盪的衝突終於告一段落。

以下是紐約時報整理的這場美以伊戰爭相關大事記。

--2月28日，美國與以色列對伊朗各地發動空襲，擊斃伊朗最高領袖、執政近37年的哈米尼（Ayatollah AliKhamenei），另有多名高階軍事與情報官員喪生。

伊朗南部一所女子小學遭空襲釀至少175人死亡，其中大部分是兒童。據知悉美軍調查情況的美方官員說法，事件很可能是一場誤擊。

伊朗為報復美以開戰，向以色列及美國在中東地區的軍事基地發射飛彈與無人機，打擊位於卡達、科威特與阿拉伯聯合大公國的美軍基地。

--3月8日，在多名伊朗高層於空襲喪生後，伊朗宣布由已故最高領袖之子、現年56歲的穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任父親的最高領袖一職。

--3月11日，伊朗升高在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）及周邊地區的攻擊行動，控管航運，導致全球此一航運要道形同封鎖。國際油價飆升，迫使川普政府急忙採取措施安撫全球市場。

--3月17日，以色列軍方擊斃伊朗國家安全委員會主席拉里賈尼（Ali Larijani）及巴斯杰（Basij）民兵指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani），是自2月28日以來對伊朗領導層又一沉重打擊。

--3月18日，以色列攻擊伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田，當地約占伊朗70%至75%天然氣產量；伊朗攻擊卡達的拉斯拉凡工業城（Ras Laffan IndustrialCity），當地為全球最大的液化天然氣出口設施。

--3月23日，川普表示美國與伊朗正討論結束戰爭。這是戰爭爆發以來首次出現外交談判的跡證。

--3月27日，伊朗攻擊沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base），造成12名美軍受傷，摧毀至少1架美軍重要的E-3預警機。

--4月3日，伊朗擊落一架美軍F-15E雙座戰機，飛行員當天安全獲救，武器管制官則身陷伊朗境內。美軍深入伊朗境內展開高風險救援行動成功將人救出。

--4月7日，川普宣布與伊朗達成為期兩週的停火，希望達成結束戰爭的協議。伊朗國家安全委員會證實此事，並將其描述為伊朗的一場勝利。

--4月8日，以色列對黎巴嫩發動自伊朗戰爭開始以來最猛烈的一輪轟炸，堅稱美伊停火並不涵蓋黎巴嫩。

--4月11日，美國副總統范斯（JD Vance）前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，參加由巴基斯坦斡旋的伊朗和平談判。雖然雙方未達成具體共識，但這是自從1979年伊朗革命推翻王室以來層級最高的美伊會談，也是2015年達成伊朗核子協議後，兩國官員再次面對面談判。

--4月13日，美國開始封鎖進出伊朗港口的船舶，試圖重創伊朗經濟。

--4月21日，在停火即將到期前數小時，川普宣布延長美伊停火，表示希望給德黑蘭更多時間提出結束戰爭的新方案。

--5月1日，川普向國會提交文件，宣稱與伊朗的敵對行動「已結束」，主張1973年「戰爭權力法」（War Powers Resolution）不適用於美伊衝突。

戰爭權力法為限制美國總統未經國會批准發動戰爭的權力，規定如國會沒有正式宣戰或授權使用武力，總統必須在60天內終止軍事行動，若是為確保撤軍安全，則可要求額外30天緩衝。

美國與以色列是2月28日對伊朗開戰，但因川普是3月2日正式通知國會展開軍事行動，因此要從當天起算60天，因此截止日為5月1日。白宮認為由於已達成停火，因此無須遵守這項規定。

--5月23日，川普表示，他已與多位中東領袖討論一份與伊朗關於和平的諒解備忘錄，將很快公布。

--6月3日，以色列與黎巴嫩宣布一項由美國斡旋的新停火協議。真主黨反對以色列與黎巴嫩政府直接談判，但表示歡迎更廣泛的美伊停火安排，並希望將黎巴嫩衝突納入。

--6月7日，伊朗自4月停火以來首次攻擊以色列，表示此舉是報復以色列先前在黎巴嫩首都貝魯特附近對真主黨發動的攻擊。隔天清晨以色列對伊朗報復性空襲。

--6月14日，美伊雙方宣布達成初步協議，內容包括重開荷莫茲海峽、解除美國對伊朗港口封鎖，雙方在60天內談判處理伊朗核子計畫、制裁解除等更棘手議題。