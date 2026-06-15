美伊協議後續發展受矚 荷莫茲與以色列動向成焦點

「華爾街日報」華盛頓新聞主管帕雷塔撰文指出，美國與伊朗達成初步協議，可能是歷經近4個月動盪衝突後的一項重大突破，但協議能否真正落實，仍存在諸多變數。

帕雷塔（Damian Paletta）在分析文章中寫道，美伊協議是美國總統川普今天收到的最大生日禮物，但這項協議能否真正落實？以下幾個重點值得關注：

●荷莫茲海峽

川普表示，本月19日正式簽署協議後，關鍵航運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將重新開放，還說他已「授權」荷莫茲海峽恢復通航。

荷莫茲海峽若重新開放並恢復通航，將對全球石油與其他各類商品運輸帶來重大影響，可望提振全球經濟，但在正式簽署協議前，仍可能出現許多變數。

●解除海上封鎖

白宮先前對伊朗船隻實施海上封鎖，作為經濟施壓手段。川普今天宣布，將配合伊朗重新開放荷莫茲海峽，一併解除這項封鎖措施。

文章指出，若解除海上封鎖，伊朗可能在經濟壓力獲得緩解後，更有意願與美方持續就其他議題進行談判。

●以色列方面仍具不確定性

文中也提到，以色列持續轟炸黎巴嫩境內目標，成為近期談判面臨的最大障礙之一。伊朗將黎巴嫩停火視為與美國達成任何和平協議的條件。

川普最近對以色列持續採取軍事行動表達不滿，並要求其克制。帕雷塔說，以色列是否收手，將成後續發展觀察重點。

文章最後指出，儘管今晚緊張氣氛有所緩解，但仍存在許多不確定因素，包括以色列是否願意為這兩國後續談判保留空間以及各方是否履行協議等，相關情勢仍有待觀察。