川普輸很大？外媒：美伊協議「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

金融時報報導，美國總統川普對伊朗開戰初期撂話要德黑蘭「無條件投降」，歷經超過百日衝突後，川普最終與伊朗達成權宜協議，德黑蘭政權不光撐了下來，手上籌碼不減反增，更在濃縮鈾處置問題上有爭取空間；反觀美方將分階段緩解伊朗經濟，也未處理飛彈計畫與代理人勢力，且不太可能在期中選舉前重啟大規模行動。

有專家分析，如今，美伊互相挾持，華府用制裁和攻擊當威脅，德黑蘭則握有荷莫茲海峽，事情還沒結束，且恐怕停在這個階段超過60天。

前總統拜登政府國務院中東區域整合高級顧問、現為智庫「大西洋理事會」研究員的夏皮洛（Dan Shapiro）指出，就美方最初宣稱的目標來看，這是一項非常薄弱的協議。他說，「協議試圖重啟荷莫茲海峽，這確實演變成最重要的問題，但這更凸顯伊朗握有極大籌碼，讓川普認為即使條件薄弱，現在結束戰爭也好過繼續打下去。」

川普若不與伊朗達成協議，只剩兩個得不償失的選項：一是升高軍事行動，恐引發伊朗報復美國波灣盟友，進一步加劇能源危機；二是維持現狀，讓全球經濟承受更大衝擊。比利時智庫「 國際危機組織」的瓦伊茲（Ali Vaez）形容，這將使雙方陷入「雙輸局面」。

一名聽取談判簡報的外交官表示，這項協議讓「雙方都有所得」，不過，最大錯誤是讓外界以為這是最終協議。這不是真正的終戰協議，也非伊朗降書，而是說明「華府認為能與現在掌權的德黑蘭政府合作，若追求伊方全面投降，恐惡化局勢。這是著眼長期穩定的協議」。

根據諒解備忘錄，雙方將延長停火60天，重啟荷莫茲海峽，且期間不收取荷莫茲海峽通行費。此外，伊朗重申不發展核武，並同意在國際原子能總署監督下，依機制處理濃縮鈾庫存，最低承諾是在境內稀釋所有鈾。伊朗一直堅稱不發展核武，即便擁有超過9000公斤濃縮鈾庫存，有約440公斤接近武器級水準。

美方也將分階段解凍伊朗資產。一名聽取談判簡報人士透露，美方將豁免伊朗在60天談判期出售石油。讓德黑蘭取得經濟收益對重建至關重要。協議料將不處理伊朗飛彈計畫和區域代理人勢力，這是以色列及阿拉伯國家的關切重點。

夏皮洛分析，伊朗將帶著大量籌碼進入核談判，不僅可在高濃縮鈾處置問題上爭取空間，也可能一如既往拖延談判。美國雖會試圖以暫緩制裁鬆綁作為反制籌碼，但在川普不太可能於期中選舉前重啟大規模軍事行動的情況下，這種強硬立場恐難長期維持。

分析人士也援引加薩協議質疑，美伊協議能否順利進入下一階段也是問題，雙方可能停滯在新協議狀態下超過60天。

專家也指出，以色列仍傾向持續對伊朗施壓，且與真主黨的衝突恐破壞整體協議。瓦伊茲形容，美伊協議只能「止血」，卻無法真正「療傷」。