分析：美伊達成初步協議 川普形同回到戰前原點

美國與伊朗達成初步協議並訂19日在日內瓦簽署，將重新開放荷莫茲海峽並終止海上封鎖。美國總統川普讚揚俄、中領袖居間努力，還形容以色列總理尼坦雅胡是「難搞的傢伙」。

華爾街日報指出，伊朗與美國雙雙於6月14日宣布達成初步協議，讓這場近4個月、引發全球政治與經濟動盪的衝突告一段落。協議內容包括伊朗重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、美國結束海上封鎖。雙方將針對伊朗的核子計畫展開為期60天談判，伊朗須遵守協議換取資金解凍與解除經濟制裁。

● 荷莫茲海峽重開換60天核談 為最終協議鋪路

這項初步協議將為伊朗備受爭議的核子計畫開啟60天談判，並為雙方最終協議鋪路。川普14日接受華爾街日報訪問時說，初步協議已包括伊朗承諾不取得核武，但他當天晚間在社群媒體的貼文卻未提及此事。川普表示，他這一、兩個月還不急於從伊朗拿走濃縮鈾。

此外，川普也表現出不太在意改變伊朗政權，稱「至於政權更迭，我從來就不在乎政權更迭這塊。對方已是我們（和伊朗）打交道的第三夥人了，且是目前為止最理性的一夥。」

華盛頓郵報指出，美國以色列2月28日對伊朗開戰，是川普政府在與以色列密切協調下所發動，事前未與歐洲盟國協商。尼坦雅胡在戰前幾週成功說服川普，認為當下是推翻伊朗政權的時機，然而隨戰況未如美、以所預期，川普先是抨擊歐洲盟國不伸援手，之後對尼坦雅胡愈發不滿，開始多所批評。

紐約時報指出，川普表示如伊朗不能與美國達成最終協議解決核子議題，他將重新對德黑蘭發動軍事攻擊，或讓美國在中東當家，收取當地20%的收益（應是指油氣與航運利潤）。

● 川普讚俄中居間促和 批尼坦雅胡「難搞」

川普於14日他80歲生日當天在白宮接受紐時28分鐘電訪，紐時稱背景還可聽見家人在晚宴聚集慶祝。川普在電話裡讚揚中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁協助促和美伊，痛批尼坦雅胡差點讓協議破局。

談及尼坦雅胡時，川普說：「他是個非常難搞的傢伙（a very difficult guy）。老實說，他該非常感謝我們促成此事。因為若伊朗有核武，以色列連兩小時都撐不了。」

包括紐時在內的評論認為，美伊初步協議只是在60天內重新開通荷莫茲海峽，之後再處理伊朗核子問題並展開區域對話討論未來安排。然伊朗在戰前並未封鎖海峽，甚至已願意交出濃縮鈾，因此川普實際上是在慶祝回到戰前狀態。

● 伊核終局仍待解 看不出超脫2015伊核協議架構

美國副總統范斯（JD Vance）接受福斯新聞（FoxNews）訪問時表示，美伊初步協議對美國而言是一重大成功，因為伊朗領導層已同意永遠不擁有核武，「且不只是不能研發核武，也不能取得或試圖購買核武。這些都已納入協議內」。

川普將這次美伊協議與2015年歐巴馬政府時各方達成的「聯合全面行動方案」（JCPOA,即俗稱的伊朗核子協議）相比較，聲稱這次的協議將確保德黑蘭「無法研發或購買核武器」。

然而伊朗早在1970年批准禁止核子擴散條約（NPT）時，就已作出不取得核武承諾，且在2015年的核子協議也再次重申。

川普表示，雙方仍在討論伊朗是否同意停止鈾濃縮20年，還暗示自己或許會接受改為15年。他強調伊朗未來將永久只能進行低濃度濃縮，相關濃度「絕不可能用於軍事」但其實2015年時的伊朗核子協議，就已有同樣要求。

川普第一任於2018年率美國片面退出2015年伊朗核子協議後，伊朗開始將鈾濃縮至遠高於原先限制的水準，包括濃度達60%、接近武器級的高度濃縮鈾。