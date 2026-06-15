中東戰爭第107天／美伊達成停戰架構 最新發展一次看

美國與伊朗宣布就停戰架構達成共識，兩國將在2個月內舉行談判以尋求敲定最終協議，不僅為中東局勢迎來關鍵轉折，也促使國際油價應聲暴跌。

以下是法新社、路透社和其他媒體彙整相關重點進展。

●美以動向

美國總統川普表示，已被伊朗實質封鎖數月的全球能源供應主要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將於19日簽署初步協議後重新開放。，且他已下令終止美國對伊朗港口的封鎖。

川普在社群媒體發文說，「恭喜大家…我特此授權荷莫茲海峽恢復自由且免收費用的通行，同時立即撤除美國的海軍封鎖。」

美國副總統范斯（J.D. Vance）表示，他計劃幾天後前往瑞士，出席伊朗和平協議的簽署儀式，並說總統川普本人也有可能出席。

以色列方面並未立即對這項公告做出回應；以色列先前曾表示，以國並非這項擬定中美伊協議的參與方。

●伊朗動向

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在當地時間15日清早的電視評論中表示：「當旨在達成最終協議的談判在60天內展開時，若最終真能達成協議，對我們而言關鍵問題自然會是相關條款的落實。」

伊朗副外長加里巴巴迪表示，在停火期間，將就更廣泛的協議進行談判，包括解除制裁。消息人士先前告訴路透社，伊朗核計畫的前景也將在隨後的會談中討論。

伊朗談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）稍早在社群平台X發文指出，以色列近日對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊的襲擊，顯示出美國缺乏「履行承諾的意志與能力」。

伊朗外交部表示，美國應為這次攻擊負責。伊朗警告將做出「強烈回應」，其最高聯合軍事指揮部表示「手指已扣在扳機上」，準備射向「敵人的心臟」。

●油價股匯動態

在美國與伊朗達成結束中東戰爭的協議後，國際油價今天應聲暴跌超過4%。

截至格林威治標準時間14日22時03分，北海布倫特原油期貨下跌3.51美元，或4.02%，報每桶83.82美元；美國西德州中級原油下跌3.93美元，或4.63%，報每桶80.95美元。

●其他國家及組織

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，七大工業國集團（G7）領袖將於21日展開討論，針對剛宣布的美伊停戰新協議中，關於長期重新開放荷莫茲海峽等議題交換意見。

馬克宏在社群平台Instagram發布影片指出，在法國舉行的G7峰會上，「目標將是檢視這項協議帶來的影響、對黎巴嫩的運作支持、荷莫茲海峽的持續重啟，當然還有最終敲定一項關於伊朗核子與彈道飛彈活動的協定」。

美伊達成和平協議，為開放荷莫茲海峽帶來契機，但分析師警告，約500艘受困波斯灣的船隻恐得耗時數週才能消化完畢。

英國及其他歐洲國家海軍軍艦正在地中海集結，將協助掃雷作業。