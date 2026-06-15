聽新聞
0:00 / 0:00
英法德義樂見美伊協議 準備撤銷對伊朗制裁
英國、法國、德國和義大利今天發布聯合聲明表示，樂見美國與伊朗達成結束戰爭的協議，隨後他們已準備好撤銷對伊朗的相關制裁。
四國領袖表示，只要伊朗的核計畫有明確且可驗證的具體步驟，英法德義等便準備免除相關制裁。
聲明重申四個國家的一貫立場，即「伊朗絕不能取得核武」。
四國也強調多邊合作，將與美國、伊朗以及國際原子能總署（IAEA）將緊密配合，全力把握當前的外交契機，以期達成具備法律效力的長期和平解決方案。
此一聲明獲得英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）及義大利內閣總理府的共同簽署支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。