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英法德義樂見美伊協議 準備撤銷對伊朗制裁

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

英國、法國、德國和義大利今天發布聯合聲明表示，樂見美國伊朗達成結束戰爭的協議，隨後他們已準備好撤銷對伊朗的相關制裁。

四國領袖表示，只要伊朗的核計畫有明確且可驗證的具體步驟，英法德義等便準備免除相關制裁。

聲明重申四個國家的一貫立場，即「伊朗絕不能取得核武」。

四國也強調多邊合作，將與美國、伊朗以及國際原子能總署（IAEA）將緊密配合，全力把握當前的外交契機，以期達成具備法律效力的長期和平解決方案。

此一聲明獲得英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）及義大利內閣總理府的共同簽署支持。

伊朗 核武 英國 以色列 美國

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