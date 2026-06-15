美伊協議重開荷莫茲海峽 500艘船恐塞數週

美伊達成和平協議，為開放荷莫茲海峽帶來契機，但分析師警告，約500艘受困波斯灣的船隻恐得耗時數週才能消化完畢，全球原油運輸將緩慢恢復，且隨時恐再面臨中斷風險。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國總統川普今天表示，美伊已達成協議，將逐步重開荷莫茲海峽，但伊朗須先清除海峽內的水雷、不得收取通行費，美國方面則須解除針對伊朗港口的海上封鎖。

川普在社群媒體發文指出：「我特此全權授權免收通行費開放荷莫茲海峽，同時立即解除美軍海上封鎖。世界各國的船隻，快發動你們的引擎，讓石油流動吧！」

航運業界估計，衝突爆發逾3個月以來，目前仍有約500艘商船滯留波斯灣。

商船通過海峽一般需要約8小時，代表船隻通行仍需循序漸進，若船隻被要求在特定條件下航行或需遵循協調通行機制，速度將更緩慢。

國際航運商會（International Chamber of Shipping）與波羅的海國際航運公會（Bimco）等主要航運組織已針對海峽開放通行後的情勢，向船東們發出指引，警告若多艘船隻「同時、無序通行」，恐造成擁堵、混亂等狀況。

此外，預期軍方的監管將相當有限。

英國及其他歐洲國家海軍軍艦正在地中海（Mediterranean）集結，將協助掃雷作業。

風險顧問機構EOS Risk Group顧問主管凱利（MartinKelly）表示，鑑於目前停火期間仍持續發生報復性攻擊，他對任何協議的穩固性「悲觀以待」。

加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC CapitalMarkets）全球大宗商品策略主管克勞夫特（HelimaCroft）說，由於船隻調度、物流作業需花上數週時間，因此即便海峽重開，仍需一段較長的時間，才能恢復部分運量。

MST Financial能源分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，即使情況相當樂觀，「石油市場2027年之前都將持續吃緊」，因為恢復航運物流、修復受損能源基礎設施、重建耗盡的石油庫存都相當費時。