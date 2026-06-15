美伊達成停戰架構協議 最終協議拚2個月內敲定

美國與伊朗宣布就停戰架構達成共識，兩國將在2個月內舉行談判以尋求敲定「最終協議」，而美國總統川普則宣布荷莫茲海峽預計將於19日簽署初步協議後重新開放。

法新社報導，川普今天在社群媒體「真實社群」（Truth Socia）補充表示，「這項偉大的協議將為整個地區帶來和平與安全」。

伊朗方面表示，在雙方宣布立即停止衝突後，將在2個月內與美國舉行會談，以尋求解決兩國戰爭的「最終協議」。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在當地時間15日清早的電視評論中表示：「當旨在達成最終協議的談判在60天內展開時，若最終真能達成協議，對我們而言關鍵問題自然會是相關條款的落實。」

據路透社報導，美國與伊朗官員今天表示，雙方已就和平框架達成共識，將結束戰爭、停止美國對伊朗的封鎖並重新開放荷莫茲海峽。一旦石油運輸恢復通過這條關鍵水道，能源價格可望隨之下降。

擔任調解人的巴基斯坦總理夏立夫（ShehbazSharif）宣布協議已於當地時間15日清晨達成。夏立夫寫道，這份協議將於19日在瑞士正式簽署。

協議的具體條款尚未立即對外公布。謝里夫在社群平台X發文指出，這份協定要求「立即且永久終止所有戰線的軍事行動，包括黎巴嫩在內」。

黎巴嫩一直是談判中的癥結點，以色列與真主黨（Hezbollah）在最近幾週都無視川普等人要求雙方停止互攻的呼籲。

川普表示，已被伊朗實質封鎖數月的全球能源供應主要航道荷莫茲海峽將於19日開放，且他已下令終止美國對伊朗港口的封鎖。

伊朗副外長加里巴巴迪表示，在為期60天的停火期間，將就更廣泛的協議進行談判，包括解除制裁。消息人士先前告訴路透社，伊朗核計畫的前景也將在隨後的會談中討論。

以色列方面並未立即對這項公告做出回應，以色列先前曾表示，以國並非這項擬定中美伊協議的參與方。

伊朗談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）稍早在社群平台X發文指出，以色列最近對貝魯特南郊的襲擊，顯示出美國缺乏「履行承諾的意志與能力」。

伊朗外交部表示，美國應為這次攻擊負責。伊朗警告將做出「強烈回應」，其最高聯合軍事指揮部表示「手指已扣在扳機上」，準備射向「敵人的心臟」。

川普在今天稍早的發文中表示：「今早對貝魯特的攻擊不該發生，特別是在我們如此接近與伊朗達成和平協議的特殊日子。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與川普在黎巴嫩問題上存在分歧。美國要求以色列克制在黎巴嫩的軍事行動，以便讓美國與伊朗達成協議。

以色列表示將保留在黎巴嫩的行動自由，而伊朗則將當地的全面停火視為其訴求的重要組成部分。

一名美國官員在協議宣布前發言表示，這項協議最終將導致伊朗核計畫的瓦解，伊朗高濃縮鈾庫存將被銷毀並移除。一名伊朗高階官員則表示，協議草案將允許否認尋求核彈的伊朗在國內稀釋濃縮鈾。

一位知情人士告訴路透社，卡達談判代表已於今天上午飛抵德黑蘭，作為敲定協議努力的一部分。