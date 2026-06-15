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美伊和談14點備忘錄草案曝光！美承諾不干涉伊朗內政 砸3000億重建費
美伊15日宣布達成終戰協議，此前，伊朗半官方的梅爾通訊社13日引述伊朗消息人士曝光14點諒解備忘錄的草案內容。根據伊朗外交部發言人，這份文本仍有待伊朗相關機構審查與最終定稿，目前伊美雙方均未證實和公布具體文本。
根據這名知情伊美談判的消息人士，草案條款如下：
立即且永久結束包括黎巴嫩在內所有戰線的戰爭。
美國承諾不干涉伊朗內政，並尊重伊朗伊斯蘭共和國主權。
美國在30天內全面解除海上封鎖。
美國承諾從伊朗周邊撤軍。
依照伊朗安排在30天內重啟荷莫茲海峽通行。
暫停對石油、石化產品及其衍生品銷售的制裁，並讓伊朗完全取得其金融資源。
美國及其盟友將提出重建計畫，總額至少3000億美元。
設定60天談判期，就核問題、全面解除美國一級與二級制裁、聯合國安理會決議，以及國際原子能總署理事會決議達成最終協議。
重申伊朗依據《核不擴散條約》（NPT）承諾不生產核武器。
談判期間，美國承諾不向區域增兵，也不實施新制裁。
在60天最終談判期間，釋放240億美元遭凍結的伊朗資金，其中一半須在談判開始前讓伊朗取得。
建立監督機制以落實協議。
最終協議將由聯合國安理會決議批准。
在伊朗一半遭凍結資金獲釋、石油制裁暫停，以及海上封鎖解除之前，雙方不會啟動最終談判。最終協議僅將處理濃縮材料與濃縮活動的命運、制裁解除，以及伊朗經濟重建計畫。伊朗飛彈計畫與其支持抵抗組織的議題，已明確從議程中移除。
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