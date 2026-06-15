美伊協議變數一次看！伊朗：啟動60天核談判有3前提

美國總統川普14日迎接80歲生日當天宣布，美國與伊朗達成終戰協議，19日正式簽署後將全面重啟荷莫茲海峽供船舶免費通行，並啟動60天談判處理更廣泛的議題，包括伊朗核計畫。華爾街日報形容，這份協議是川普收到最大賀禮，而協議是否「實質成真」取決於至少3個值得密切關注的面向。

荷莫茲海峽雙重解封 清除水雷作業

全球約20%油氣仰賴荷莫茲海峽運輸，若海峽重啟、船舶恢復通行，將大幅改善石油與其他商品流通，提振全球經濟。但正式簽署協議後仍有許多變數，首先面臨的問題是：水雷位置。

政治新聞網POLITICO引述投資管理公司「雷蒙詹姆斯」分析師莫爾查諾夫（Pavel Molchanov）表示：「伊朗當局自己也不知道水雷確切位置，因為水雷可能漂離原本布設的位置。荷莫茲海峽已有部分區域可安全通行，但若要讓航運全面恢復，就必須先處理水雷問題。」

另外，川普在宣布達成協議後受訪紐約時報強調，根據美伊協議，荷莫茲海峽將永久免費通行；而若伊朗未能與美國達成最終核協議，他將重啟對德黑蘭的軍事行動，或者讓美國成為「中東守護者」，以換取該地區20%的收入。

伊朗啟動60天核談判有3前提

美國封鎖伊朗港口實際上是為了切斷德黑蘭金流。解除封鎖後，伊朗可能更願意繼續與白宮談判其他議題，因為這將有助減輕經濟壓力。

CNN報導，伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）證實達成協議時指出，伊美19日簽署諒解備忘錄後展開的60天談判，將取決於美方是否履行3項承諾，分別為解除並終止海上封鎖、結束戰爭狀態與軍事行動，以及釋放伊朗遭凍結資金。

衛報引述伊朗半官方梅爾通訊社15日報導，美國將在談判開始前，向伊朗釋放120億美元遭凍結資產。

梅爾通訊社引述美伊一份14點諒解備忘錄稱，文件規定在諒解備忘錄完成後展開的60天談判期間，美方「釋出240億美元遭凍結伊朗資產，其中半數金額必須在談判開始前提供給伊朗」。這項條件尚未獲得官方證實。

另一方面，英國、法國、德國與義大利也聯合聲明，對美伊達成結束中東戰爭的協議樂見其成，而「若伊朗在核計畫上採取明確且可核實的步驟，我們準備相應解除相關制裁」。

聲明並強調：「伊朗絕不能取得核武。我們準備與美國、伊朗及國際原子能總署合作，致力實現這項目標。」

華爾街日報指出，美伊談判幾個月來，以色列一直是最大壓力源之一。以色列持續轟炸黎巴嫩境內目標，伊朗則指控這是協議破局因素。就在川普宣布美伊達成協議前幾小時，以色列才空襲黎巴嫩，引發川普嚴厲批評。

現在以色列會收手嗎？

可以確定的是，這幾個月的談判有不少半吊子的進展與失誤。但這次氣氛似乎不同，美國與伊朗都明顯鬆了一口氣。以色列是否會給兩國繼續談判的空間？伊朗代理人是否難以約束？局勢仍有許多變數。