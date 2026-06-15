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美伊和談14點備忘錄草案曝光！美承諾不干涉伊朗內政 砸3000億重建費

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川普宣布「美伊達成終戰協議」伊朗最高國安會曝光部分內容

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普8日於紐約出席NBA總冠軍賽。法新社
美國總統川普8日於紐約出席NBA總冠軍賽。法新社

美國總統川普於美東時間14日下午宣布，美國與伊朗達成終戰協議，雙方預計19日在瑞士正式簽署協議，屆時將全面重啟荷莫茲海峽供船舶免費通行。伊朗政府與軍方陸續證實消息，最高國家安全委員會也聲明，協議內容包括立即停止包括黎巴嫩在內所有戰線衝突，以及美國立即解除對伊朗的海上封鎖。

川普在真實社群發文表示，「恭喜大家！我正式授權，荷莫茲海峽完全開放免費通行，同時，我正式授權立即解除美國海軍的封鎖。世界各國的船隻，啟動您的引擎。讓石油流動起來！」

隨後川普又發文指，這項協議將為整個地區帶來和平與安全，他說：「過去許多總統都曾試圖與伊朗締造和平，但在我之前，他們全都失敗了。如今，這個地區的領袖首度找到一位能協助他們實現真正和平的總統。」

川普證實，雙方預計19日簽署協議並重新開放海峽，以利清除水雷的作業，「石油將再次在這個地區的兩端流動，也將重新流向全世界！」

伊朗媒體報導，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）15日凌晨聲明，伊朗人民的意志成功迫使敵人達成協議、結束戰爭。

紐約時報報導，伊朗最高國家安全委員會聲明表示，在最高領袖穆吉塔巴指導下，已完成與美國停火協議的諒解備忘錄文本。聲明指出，這項協議是在「歷經數月漫長且艱難的談判」後達成，並感謝巴基斯坦與卡達在談判過程中協助斡旋。

此前伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）已證實，伊美達成和平協議定稿，待19日簽署後將完整公布全文。

目前協議具體內容尚未完全公開。

多名消息人士先前告訴路透，草案將重啟荷莫茲海峽，美軍立即解除海上封鎖並延長停火，伊朗核計畫則留待簽署協議後的60天內談判處理。

路透並引述另一名伊朗官員透露，美方將解凍250億美元伊朗資產；伊朗承諾不生產或取得核武，並在最終協議前維持核計畫現狀。但美伊官員對核材料處置說法不一，美方稱最終將拆除伊朗核計畫並移出高濃縮鈾，伊方則稱草案允許在國內稀釋濃縮鈾。

以色列先前已表示，並未參與美伊即將達成的協議。以色列國防軍並於14日空襲黎巴嫩，引發川普與伊朗批評，但美伊協議最終仍順利敲定。

以色列 伊朗 美國

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美伊15日宣布達成終戰協議，此前，伊朗半官方的梅爾通訊社13日引述伊朗消息人士曝光14點諒解備忘錄的草案內容。根據伊朗外交部發言人，這份文本仍有待伊朗相關機構審查與最終定稿，目前伊美雙方均未證實和公布具體文本。

伊朗最高國家安全委員會確認 伊美達成停戰諒解備忘錄

據央視新聞報導，伊朗最高國家安全委員會15日凌晨發表聲明，正式確認伊美停戰諒解備忘錄達成。此前，伊朗外交部副部長加里巴巴迪也於15日確認伊美諒解備忘錄文本已最終確定，「伊斯蘭堡備忘錄」正式簽署儀式將於19日在瑞士舉行。

伊朗革命衛隊司令 對美談判強硬派

華爾街日報十三日引述知情人士報導，在美伊接近達成協議前夕，代表伊朗對美談判強硬派的關鍵人物浮上檯面，即伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）新任司令瓦希迪。

伊朗從神權走向軍政府 更強硬更敢冒進

紐約時報十三日分析，美以二月底對伊朗開戰，原想推翻伊朗政權與根除核威脅，但三個多月來這兩大目標都尚未達成，反催生「伊朗3.0」。如今伊朗政權不再以神權為主，更像由伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）主導的軍事政權；這批新領導高層更敢冒進、也更能承受壓力，可能更堅持推進核計畫。

逕自宣布 川普：美伊協議將簽署

美國總統川普十三日在自創社媒真實社群發文指稱，美伊協議預定十四日簽署，且荷莫茲海峽在簽後會立即對所有人開放。十四日也是雙子座的川普八十歲大壽。

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