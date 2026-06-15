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伊朗最高國家安全委員會確認 伊美達成停戰諒解備忘錄

聯合報／ 大陸中心／即時報導
伊朗副外長加里巴巴迪15日確認伊美諒解備忘錄文本已最終確定，「伊斯蘭堡備忘錄」正式簽署儀式將於19日在瑞士舉行。（圖／取自央視新聞）
伊朗副外長加里巴巴迪15日確認伊美諒解備忘錄文本已最終確定，「伊斯蘭堡備忘錄」正式簽署儀式將於19日在瑞士舉行。（圖／取自央視新聞）

據央視新聞報導，伊朗最高國家安全委員會15日凌晨發表聲明，正式確認伊美停戰諒解備忘錄達成。此前，伊朗外交部副部長加里巴巴迪也於15日確認伊美諒解備忘錄文本已最終確定，「伊斯蘭堡備忘錄」正式簽署儀式將於19日在瑞士舉行。

加里巴巴迪表示，從當地時間15日上午起將立即發生兩件事：第一，在所有戰線永久且立即結束戰爭，包括黎巴嫩戰線；第二，美國解除並終止對伊朗實施的海上封鎖。而伊朗方面的承諾將在本周五（19日）正式簽署後開始生效。ㄌ

加里巴巴迪表示，諒解備忘錄文本將很快公布，公眾將能夠看到伊朗的成果與承諾。

美國總統川普稍早也在社交媒體發文稱，美國與伊朗的協議「現已完成」，他「授權」荷莫茲海峽「免費開放」以及美國海軍立即解除相關封鎖。

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