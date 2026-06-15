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伊朗：與美國達成協議 各戰線立即停火
法新社報導，伊朗副外交部長加里巴巴迪（KazemGharibabadi）今天凌晨在電視上表示：「已經宣布在所有戰線，包括黎巴嫩在內，永久且立即結束戰爭。」
美聯社報導，這項協議的具體細節尚未全面公布。主要調停國巴基斯坦表示，協議預計19日在瑞士正式簽署；至於包括伊朗核子計畫在內的關鍵核心議題，則預計將於日後陸續處理。
美國總統川普（Donald Trump）證實協議已達成，並表示已授權結束美國對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）沿岸伊朗港口的海軍封鎖。這項封鎖措施原先是為了反制伊朗掌控此一關鍵戰略水道而實施。
川普在社群媒體發文說：「恭喜大家！」他並補充說：「我特此授權荷莫茲海峽恢復自由且免收費用的通行，同時立即撤除美國的海軍封鎖。」
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