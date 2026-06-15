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川普：與伊朗協議現已完成 巴基斯坦：19日於日內瓦簽署
美國總統川普表示，與伊朗的和平協議「現在已經完成」，宣布荷莫茲海峽重新開放、美國解除海上封鎖。巴基斯坦總理指出，19日將在日內瓦舉行簽署儀式。
法新社報導，川普於調解國巴基斯坦宣布雙方達成協議後不久，在真實社群（Truth Social）平台發文表示：「與伊朗伊斯蘭共和國的協議現在已經完成，恭喜大家！」
「本人特此全權授權荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）免收通行費開放，同時特此授權立即解除美國海上封鎖。全世界的船隻請啟動發動機，讓石油流動吧！」
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早宣布，美國與伊朗已經就立即停止所有軍事行動的「和平協議」達成共識，包括在黎巴嫩。
長達數月擔任中東戰爭關鍵調人的夏巴茲．夏立夫於巴基斯坦當地時間今天凌晨在X平台發文指出：「隨著協議已經到位，調停方本週將協助舉行一系列會議。這些實施前的討論將為技術性談判及正式簽署儀式奠定基礎。」
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