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美媒：川普稱伊朗協議數小時內簽署 對內唐亞胡發火

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，儘管因以色列對黎巴嫩貝魯特發動空襲造成計畫延遲，與伊朗的和平協議仍將於數小時內簽署。

法新社報導，川普在美國新聞網站Axios的電話訪談中表示：「這次行動打亂了進程，讓簽署延後幾個小時。原本應該是現在，目前安排於幾個小時後簽署。」

他對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）下令攻擊貝魯特表達不滿說：「這很糟，我簡直不能相信。在我們原定簽署協議的1小時前發生這種事。」

川普以一連串粗話向Axios表達，他在以色列今天空襲貝魯特南郊、造成3人喪生後，曾對內唐亞胡大發雷霆。以色列方面宣稱這是回應黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）向以色列北部發射砲火。

川普對Axios說：「比比（Bibi，內唐亞胡的小名）為什麼一定得發動他X的攻擊？我真的氣炸了。我讓他知道，他根本沒有他X的判斷力，我已經讓他知道了。」

以色列持續對伊朗支持的真主黨展開軍事行動。德黑蘭則堅持任何停止戰爭的協議都必須涵蓋黎巴嫩衝突。

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