別搞砸我的美伊和平協議！ 川普警告以色列與黎巴嫩真主黨停火

美國總統川普14日在自創社媒真實社群的最新發文又一次提到，「我們距離達成1項將為包含黎巴嫩的地區，帶來和平的協議非常近，各方都該停止（攻擊）行動」。

川普也寫道，14日上午對黎巴嫩貝魯特的攻擊原本不該發生，「尤其當我們距1項與伊朗的和平協議，如此之近的特殊日子」。

川普還寫道，以色列對威脅有權自衛，但他們目前被攻擊的規模非常小且毫無意義，也沒造成以色列人傷亡，不該為了對這些攻擊做出回應而擾亂上述重要的（和平）進程。

川普最後在該發文中表明，「以色列不該再在黎巴嫩境內任何地方發動任何攻擊」，但任何其他一方，包括黎巴嫩真主黨也不該再對以色列發動任何攻擊。而這可能是漫長且美好和平的開端，「讓我們別錯失機會、別搞砸了！」