逕自宣布 川普：美伊協議將簽署

美國總統川普十三日在自創社媒真實社群發文指稱，美伊協議預定十四日簽署，且荷莫茲海峽在簽後會立即對所有人開放。十四日也是雙子座的川普八十歲大壽。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）和伊媒十四日皆報導，調解方卡達總理兼外長穆罕默德一位顧問同日上午飛抵德黑蘭，以協助加快敲定該協議。

美聯社十三日引述一位美國高官報導，川普十四日將飛往法國出席七大工業國集團（Ｇ７）峰會，參加該峰會期間將討論戰後荷莫茲海峽的掃雷作業。而Ｇ７成員國英國、法國和日本，均已表達願協助掃雷。

伊朗半官方的法斯通訊社十四日引述一位知情人士報導，對伊美諒解備忘錄（ＭＯＵ），伊朗尚未做出最後決定，該國專家及決策層級仍在審查該ＭＯＵ的政治、法律與技術層面。

儘管伊朗外交部發言人貝卡伊十三日表明，「我們必須等待確切的簽署時間，但不會是明天（十四日）；未來幾天發生的可能性則不能排除」。

然而，川普在上述發文中逕自宣布，預定十四日簽美伊協議，且「（伊朗）他們不再想要核武，他們也不會擁有核武，不管是透過購買、發展或任何其他形式的採購」。

川普在該發文中批評美國前總統歐巴馬任內的「聯合全面行動方案」（ＪＣＰＯＡ，俗稱伊核協議），淪為一條伊朗通往擁核的「康莊大道」，「我的美伊協議則是完全相反」，形成一堵令伊朗沒有核武的牆壁。川普也指控歐巴馬「付數千億美元給伊朗，包括十七億美元現鈔」，反觀川普政府的美伊協議將不會有金錢交易。

川普寫道，「我們和伊朗的關係，與（美國）前幾任政府的很不同且好很多」。

川普還寫道，在適當時間，即當一切平靜時，「我們將進入（伊朗）且拿到『核塵埃』，並加以稀釋與摧毀，無論是在伊朗或美國境內。由於（去年六月）我們美麗的Ｂ│二轟炸機及機上傑出的飛官，這些核塵埃深埋在雄偉的下沉花崗岩群山下。在長遠的未來，我們期待和伊朗及整個中東合作」。

川普慣稱伊朗擁有的高純度濃縮鈾為核塵埃。他最後寫道，但願這整個過程將快速、輕鬆且順利進展。否則「我們還有最終的替代方案，但願永遠不會再用到這項方案」。路透十四日報導說，伊朗核計畫將在美伊簽協議後的六十天談判期處理。

路透十二日引述一位西方國家消息人士報導，美國副總統范斯和伊朗國會議長卡利巴夫十四日將在瑞士日內瓦簽美伊ＭＯＵ。但伊朗外長阿拉奇與調解方巴基斯坦總理夏立夫先後提到，美伊將採取遠距、電子方式簽署。

對此，美國新聞網站Axios及有線電視新聞網（ＣＮＮ）均引述消息人士報導，考量到維安及總統繼任人選，美國正副總統不會同時出訪，若范斯率美方代表團赴歐洲簽署，將無法趕在川普十四日晚間從美國飛往法國艾維安出席Ｇ７峰會前返美，因此才提出電子簽署的方案；也有調解方擔憂「夜長夢多」，協議敲定後若沒立即簽，美伊任一方甚至雙方恐反悔。

以軍十三、十四日也持續在黎南及貝魯特進行軍事行動，與黎巴嫩真主黨交火。德黑蘭和伊朗東北部的麥仕赫德十三日都出現示威抗議，有群眾主張該協議將使伊朗喪失控制荷莫茲海峽的籌碼，不符國家利益。