川普：將與伊朗簽署協議 德黑蘭審慎看時程 坦承已接近完成和談

美國總統川普13日發文表示，預計14日與伊朗簽署協議，預料將延長停火60天，並將全面重啟荷莫茲海峽，同時啟動伊朗核子計畫談判。

對此，儘管伊朗對簽署日期表達審慎態度，但也坦承雙方已接近達成協議，意味恢復荷莫茲海峽通行已有眉目。

川普13日表示，與伊朗的協議預定明天簽署，荷莫茲海峽將在簽署後立刻對所有人開放，並聲稱伊朗「不再想要核武，也將不會擁有，不管是透過購買、開發或是任何其他形式的採購」。

川普透露，他和伊朗的協議也「未涉及資金交易」，並揚言「在一切塵埃落定的適當時機」，將讓伊朗的鈾濃縮深埋地底」。

美國媒體Axios與中國大陸新華社也都報導，美伊14日將舉行視訊會議，電子簽署合作備忘錄（MOU），主因代表美方談判的副總統范斯若親自出席簽署儀式，將無法及時在川普15日上午赴法國參加七大工業國集團（G7）峰會前返回美國。

伊朗外交部發言人貝卡伊13日對簽署備忘錄的時機表達審慎態度，強調「我們將須等待簽署備忘錄的確切日期，但將不會是明天」，「不排除在未來幾天簽署的可能性」。

伊朗半官方的法斯通訊社14日指出，伊朗還沒宣布可能會與美國簽署備忘的最終決定，仍在審視潛在備忘錄的政治、法律及技術層面。

此外，以色列14日再度攻擊黎巴嫩貝魯特南郊，以回應真主黨向以色列北部發射更多拋射物，增添協議前景的不確定性。

路透引述伊朗官員指出，備忘錄草案內容包括伊朗立即對所有商船重啟荷莫茲海峽，美國解除對伊朗港口的海上封鎖，美國將解凍伊朗數十億美元的資產，豁免對伊朗石油出口的制裁，並在之後60天的談判期討論伊朗核子計畫；伊朗同意在達成最終協議之前，維持核子計畫現狀，不再加強濃縮鈾或擴增核子設施。

彭博資訊引述的知情人士說法，美方希望確保荷莫茲海峽通行量在簽署備忘錄一個月內回到正常水準，在協議簽署後，英國和法國將建立聯盟排除該海峽的水雷。