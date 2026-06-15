伊朗革命衛隊司令 對美談判強硬派

華爾街日報十三日引述知情人士報導，在美伊接近達成協議前夕，代表伊朗對美談判強硬派的關鍵人物浮上檯面，即伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）新任司令瓦希迪。

瓦希迪不只是伊朗精銳的ＩＲＧＣ代表人物，也是強硬派最有影響力且最強勢的操盤手，是伊美遲未敲定協議的頭號障礙，且他目前仍掌握談判走向，主張堅持到美國滿足伊朗要求為止。

六十七歲的瓦希迪在前任司令帕克波爾於二月底開戰首日就身亡後接掌ＩＲＧＣ，麾下廿萬大軍負責執行荷莫茲海峽封鎖，封鎖海峽正是伊朗對美談判的王牌。

三個多月來，他在每次內部談判與戰爭決策壓倒代表伊朗溫和派的總統裴澤斯基安及外長阿拉奇，也正是他說服伊朗最高國安委員會決定七日襲擊以色列，成為四月初停火以來最嚴重的衝突。

瓦希迪主張，伊朗必須先重建軍事嚇阻力，才能在對美談判握有更大籌碼。他反對很快做出妥協，並要求伊美協議必須納入以色列停止攻擊黎巴嫩真主黨、解凍伊朗海外資產，且美國不得限制伊朗將這些資金用於軍事支出。