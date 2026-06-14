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以軍再襲黎巴嫩 伊朗談判代表：與美繼續和談沒意義

中央社／ 德黑蘭14日綜合外電報導
伊朗首席談判代表卡利巴夫。路透
伊朗首席談判代表卡利巴夫。路透

美國盟友以色列攻擊黎巴嫩首都貝魯特南郊後，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天表示，與美國繼續和平談判「沒有意義」。

法新社報導，卡利巴夫於社群平台X發文指出：「猶太復國主義者對（貝魯特南郊）達希耶（Dahieh）的侵略，再次顯示美國不是沒有履行承諾的意願，就是沒有能力這麼做。」

「如果你們沒有履行承諾的意願或能力，那麼討論繼續走這條路就沒有意義了。」

卡利巴夫發表上述評論之際，美伊雙方正致力敲定和平協議。

伊朗一直堅持，任何協議都必須包含黎巴嫩的停火，以色列一直在黎巴嫩與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）民兵組織作戰。

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