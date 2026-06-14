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卡達代表團抵德黑蘭斡旋和平協議 伊朗尚未拍板

中央社／ 德黑蘭14日綜合外電報導

伊朗媒體報導，卡達代表團已抵達伊朗首都德黑蘭進行斡旋，以結束美伊間持續數月的中東戰爭；關於美國的和平提案，伊朗方面尚未作出最後決定。

根據伊朗學生通訊社（ISNA），一名卡達外交部長的顧問已被派遣至伊朗。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，卡達代表團此行旨在「瞭解外交進程的最新進展」。

伊朗法斯通訊社（Fars）今天引述一名親近伊朗談判團隊的知情人士報導：「關於談判期間提出的諒解備忘錄，伊朗伊斯蘭共和國尚未作出或宣布最後決定。」

伊朗 卡達 德黑蘭 以色列 美國

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