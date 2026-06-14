卡達代表團抵德黑蘭斡旋和平協議 伊朗尚未拍板

美伊接近達成停戰協議之際，象徵伊朗對美談判強硬派的關鍵人物浮上檯面，他是伊斯蘭革命衛隊新任總司令瓦希迪。華爾街日報引述知情人士形容，瓦希迪不只是革命衛隊代表人物，更是強硬派中最有影響力、最強勢的操盤手，是美伊遲遲難以拍板協議的最大障礙。目前他仍掌握談判走向，主張堅持到要求獲得滿足為止。

2026-06-14 11:05