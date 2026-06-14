荷莫茲海峽將開放...美伊停戰框架協議這日簽署？伊朗外交部這樣說

周六（6月13日）美國總統川普和巴基斯坦總理謝裡夫（Shehbaz Sharif）均表示，一項旨在結束針對伊朗戰爭的初步協議定於周日簽署。巴基斯坦正在華盛頓與德黑蘭之間展開密集的外交斡旋。

川普稍後在社交媒體上發文稱，協議簽署後，作為全球供應鏈咽喉部位的荷莫茲海峽將向所有國家重新開放。

周日（6月14日）也是川普80歲生日。此前有記者詢問其生日願望，他想了幾秒鐘然後說「世界和平」。

美國於2月底對伊朗發動戰爭後，伊朗關閉了荷莫茲海峽。之後，美國在4月份開始對該海峽實施了反封鎖，打擊所有試圖往返伊朗港口的船只。

巴基斯坦總理謝裡夫表示，雙方已就和平協議的框架達成一致，他在X上發帖寫道，「預計在未來24小時內達成協議」。伊斯蘭堡方面正在准備於周日完成電子簽約，此後還將進行旨在落實該協議的技術層面的會談。

一位消息人士對CNN表示，電子簽約的決定是出於交通等技術方面的考量，人民希望避免因延誤而導致談判最終破產。

伊朗對稱簽署日期不會在周日

不過，川普發貼文之前，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）對簽約時間持做了非常謹慎的表態。他說，雖然「不能排除未來幾天內發生此事的可能性」，但簽約「不會在明天（周日）進行」。伊朗伊斯蘭革命衛隊也否認了周日簽署協議的說法，並批評川普堅持在這一天簽署的舉動「不同尋常」。

如果華盛頓與德黑蘭能夠簽署一項相關的諒解備忘錄，將開啟為期60天的新一輪談判，以商討如何落實該框架。目前，美伊戰爭已達成停火協議，但該協議屢遭破壞。正在進行的談判旨在永久結束這場戰爭。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

【 本文章由德國之聲授權提供】