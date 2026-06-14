川普：美伊戰爭協議6月14日簽署 荷莫茲海峽立即開放

美國與伊朗似乎再次接近達成一項協議，以結束戰爭並開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國總統川普還表示，這份協議「預計明天簽署」。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，旨在結束中東戰爭的協議比以往任何時候都更接近達成，預計將在24小時內敲定。巴基斯坦正準備進行協議的電子簽署，隨後將於下週舉行技術層級會談。

美國總統川普表示，這份協議「預計明天簽署」，且荷莫茲海峽將立即開放，但伊朗外交部發言人表示，明天不會進行簽署，並為未來幾天保留了可能性。

●60天期限將處理伊朗核計畫

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天表示，處理伊朗核計畫的條款將在初步協議簽署後的60天內敲定，各方可決定延長期限。

一名不願具名的美國政府高級官員昨天在白宮設定的採訪規則下向記者簡報時表示，這項正在形成的協議將啟動銷毀或移除德黑蘭高濃縮鈾的程序。

這名官員表示，雙方簽署協議後的60天將用於解決移除鈾的技術細節。這名官員並未說明美國設想由誰負責移除這些鈾，據信這些鈾被埋藏在去年遭到美國襲擊的3座核設施之下。

這位美國官員表示，這項正在形成的協議包括重新開放荷莫茲海峽的條款。

阿拉奇表示，伊朗希望達成一項協議，允許德黑蘭在船隻通過海峽時「收取服務費」。伊朗在戰爭期間實施了通行費制度，美國和其他國家稱此舉違反國際法。

●協議將包括解除對伊朗的制裁

3名地區官員表示，這項正在形成的協議預計將包括分階段解除對伊朗的制裁，並釋放被凍結的伊朗資產。由於談判的敏感性，這幾名官員要求匿名。

他們表示，預計在華府和德黑蘭官員批准後，未來幾天將舉行協議簽署儀式。

●黎巴嫩的前景仍不明朗

伊朗一直堅持，任何協議都必須包含黎巴嫩的停火，以色列一直在當地與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）民兵組織作戰。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）昨天警告，以色列仍可能獨立對伊朗採取行動，且以國不會撤出在黎巴嫩、敘利亞和加薩占領的區域，也不會撤出以國占領的約旦河西岸（West Bank）北部難民營。