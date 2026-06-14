中東戰爭第106天／美伊可望簽署框架協議 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗第106天，美國與巴基斯坦領袖今天預告，美國與伊朗可望於14日簽署醞釀已久的框架協議，以終結雙方衝突。不過，德黑蘭對簽署時程表示懷疑。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

美以動向

美國總統川普表示，中東戰爭終戰協議排定於14日簽署，為重啟戰略航道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）鋪路。

川普今天在他社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「協議排定於明天簽署，協議一旦完成，荷莫茲海峽旋即將全面開放。」

然而，伊朗國營媒體報導，伊朗外交部稍早曾表示，這份協議不會於14日簽署，與川普的說法不一致。

美軍今天表示，已擊落多架飛向荷莫茲海峽的伊朗單向攻擊無人機；以色列則強調未參與美伊協議，過去24小時內已在黎巴嫩空襲逾70個伊朗盟友真主黨（Hezbollah）相關目標。

川普預計將於下週七大工業國集團（G7）峰會期間，討論荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）掃雷工作，以及協助結束伊朗戰爭的相關事宜。

美國官員表示，川普預定將於15日開始的G7峰會場邊，與埃及、卡達及阿拉伯聯合大公國3國領袖會面，商討在協助結束與伊朗戰爭上的各項作為。

伊朗動向

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）稍早對簽署終戰協議時間語帶謹慎，呼籲各界切勿過度揣測。

伊朗國營媒體引述巴格赫里的話表示：「瞭解備忘錄的確切簽署日期還需觀察，但不會是明天。」

他說：「未來幾天發生的可能性不能排除，但因為另一方依然猶豫，我們在評論此過程時必須謹慎。」

數十名抗議者今天聚集在伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）的外交部辦公室外，高喊反對外交部長阿拉奇的口號，因為他在電視專訪中，討論與美國簽署和平協議的可能性。

這場抗議發生之際，由美國總統川普與調解方巴基斯坦所推動的和平協議，正面臨伊朗強硬派人士的反對。

他們主張，這項協議不符合伊朗國家利益，且會剝奪德黑蘭當局對荷莫茲海峽的制衡籌碼。他們也指控伊朗談判代表為了促成協議作出過多讓步。

根據5名掌握美國情報的消息人士透露，伊朗近幾週大幅提升對於接近武器級濃縮鈾庫存的封存力道，包括蓄意讓隧道坍塌並在入口處布設地雷。

報導指出，消息人士表示，這些強化措施使得要獲取伊朗擁有的約半公噸高濃縮鈾變得比一個月前更加困難、危險而且耗時。

油價股匯動態

美伊有望停戰，恢復荷莫茲海峽石油航運，消息帶動油價回落，國際油價上週下跌超過6%。

其他國家及組織

身為美伊終戰調解方的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，一項和平協議「可能」在24小時內敲定。

夏立夫在社群媒體平台X發文說：「我們比以往任何時刻都更靠近（達成）和平協議，該協議可能在未來24小時內敲定，巴基斯坦準備在協議敲定後立刻進行電子簽署，並於下週展開技術層級會談。」

夏立夫指出，他「確信這項具有歷史意義的和平協議，將為長久和平奠定穩固基礎」，並於貼文中致謝華府與德黑蘭「持續展現的承諾」。