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美伊接近達成終戰協議 簽署時間仍有變數

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國與巴基斯坦領袖今天預告，美國與伊朗可望於14日簽署醞釀已久的框架協議，以終結雙方衝突。不過，德黑蘭對簽署時程表示懷疑，首都也有民眾走上街頭反對協議。

路透報導，美國總統川普今天在社群媒體發文稱，與伊朗的協議預定於14日、也就是他的80歲大壽當天簽署。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也說，雙方已就和平協議框架達成共識，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）正準備於14日進行電子簽署，並在隨後1週展開技術層級會談。

然而，伊朗並未證實將於14日簽署協議。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）在川普發文前曾提醒外界不要針對簽署時間妄下定論；他接受國營媒體訪問時也說：「不會是明天」，但可能在「未來幾天」簽署。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，一旦協議簽署，遭伊朗封鎖、攸關全球石油供應命脈的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將立即「全面開放」。

報導指出，儘管美軍空襲已重創伊朗軍工基礎並削弱其軍事能力，但專家認為，這場戰爭反而讓強硬派革命衛隊的地位更加穩固。

社群媒體與伊朗新聞網站上的影片顯示，反對協議的群眾聚集在德黑蘭的多個廣場及外交部門口抗議，矛頭指向外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）。他們不斷高喊「阿拉奇應該感到羞愧，放棄美國吧！」等口號。

儘管過去2天來，美伊似乎逐步邁向協議，但雙方衝突並未停歇。美軍持續封鎖伊朗，並試圖解除伊朗對荷莫茲海峽的控制。

美軍今天表示，已擊落多架飛向荷莫茲海峽的伊朗單向攻擊無人機；以色列則強調未參與美伊協議，過去24小時內已在黎巴嫩空襲逾70個伊朗盟友真主黨（Hezbollah）相關目標。

以色列 伊朗 美國

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