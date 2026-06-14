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憂失荷莫茲海峽籌碼 伊朗爆抗議反對與美談和

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

數十名抗議者今天聚集在伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）的外交部辦公室外，高喊反對外交部長阿拉奇的口號，因為他在電視專訪中，討論與美國簽署和平協議的可能性。

法新社報導，法斯通訊社（Fars）分享的一段影片顯示，身穿黑色查多爾罩袍的女性在該建築前揮舞著紅黑兩色旗幟，高喊「可恥的滲透者阿拉奇（AbbasAraghchi）去死」。

這場抗議發生之際，由美國總統川普與調解方巴基斯坦所推動的和平協議，正面臨伊朗強硬派人士的反對。

他們主張，這項協議不符合伊朗的國家利益，且會剝奪德黑蘭當局對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的制衡籌碼。他們也指控伊朗談判代表為了促成協議作出過多讓步。

阿拉奇昨天接受國營電視台專訪時表示，目前談判桌上的協議要求美國解除對伊朗港口的海上封鎖。美國當初實施封鎖，是為了回應伊朗先前對荷莫茲海峽所進行的封鎖。

他還說：「未來對荷莫茲海峽的管理將與以往不同。」並稱這條水道是伊朗「主要的嚇阻工具」之一。

根據社群媒體上其他未經法新社獨立證實的影片，在德黑蘭的外交部前也聚集抗議民眾，齊聲怒吼要求阿拉奇以及國會議長兼首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）下台。

川普和巴基斯坦今天表示，結束戰爭的協議最早可能於明天簽署，但德黑蘭方面對時間安排則較為謹慎。

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