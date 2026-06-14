川普宣布今簽署伊朗停戰協議！德黑蘭打臉 可能條件一次看

路透報導，美國總統川普在美東時間13日發文稱，美國與伊朗預定14日簽署停戰協議，屆時將全面重啟荷莫茲海峽，並延長停火60天，啟動伊朗核計畫談判。不過伊朗外交部發言人貝卡伊否認這項具體時程，但不排除未來幾天簽署協議的可能性。

政治新聞網Axios報導，雙方預計舉行視訊會議並採取電子簽署模式。根據消息人士，主要原因是代表美方談判的副總統范斯若親自出席簽署儀式，即無法及時在川普15日上午赴法國參加七大工業國集團（G7）峰會前返回美國。

路透引述官媒伊朗通訊社（IRNA）13日報導，伊朗外交部發言人貝卡伊同日說，「我們必須等待確切的簽署時間，但不會是14日」。他補充，「不排除未來幾天簽署的可能性。然而，由於另一方仍有遲疑，我們必須謹慎評論這個進程。」

荷莫茲海峽雙重解封

路透引述知情談判的多方消息人士透露，研擬中協議包括重新開放荷莫茲海峽，以及解除美國海軍封鎖。

美官員表示：「伊朗將重啟荷莫茲海峽，這是必要條件。他們甚至可能不收取通行費。一旦這麼做，我們就會解除封鎖。」他說：「相關措施將同步進行，而下一階段將包括清除海峽水雷。」

這名美官員暗示，G7可能參與相關工作。英國首相府表示，川普13日也與英相施凱爾通話，討論推動結束伊朗衝突的進展。

延長停火60天 另行談判伊朗核計畫

至於川普發動戰爭所稱的理由，即伊朗核計畫，將在簽署協議後的60天內展開談判。

一名美官員表示，最終協議將要求伊朗拆除核計畫，並銷毀、移出高濃縮鈾庫存。但伊朗外長阿拉奇表示，伊朗希望保留稀釋後的鈾；消息人士指出，德黑蘭尚未接受拆除核計畫。

美方緩解對伊經濟制裁 部分說法仍有出入

多名消息人士向路透透露，協議草案包括美國解凍數十億美元伊朗資產、豁免伊朗石油出口制裁，交換伊朗重新開放荷莫茲海峽。

伊朗法斯通訊社引述貝卡伊表示，解凍資產是協議核心條件，伊朗也將繼續對荷莫茲海峽相關服務收費。他還稱，區域內外國軍事基地必須結束存在，但未說明細節。

消息人士也稱，提案包括討論對德黑蘭的戰爭賠償，以及放棄美國長期要求限制伊朗飛彈計畫。不過，美方官員否認這項說法。