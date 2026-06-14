生日禮物？ 川普：美伊14日簽協議 荷莫茲海峽一簽就通

美國總統川普13日在自創社媒真實社群發文指稱，美伊協議預定14日簽署，且荷莫茲海峽在簽後會立即對人人開放。14日也是雙子座的川普80歲大壽。

儘管官媒伊朗通訊社（IRNA）13日報導，伊朗外交部發言人貝卡伊同日說，「我們必須等待確切的簽署時間，但不會是明天（14日）」。但川普在上述發文中逕行宣布，預定14日簽美伊協議，且「（伊朗）他們不再想要核武，他們也不會擁有核武，不管是透過購買、發展或任何形式的採購」。

川普寫道，「我們和伊朗的關係，與（美國）前幾任政府的很不同且好很多」。

川普還寫道，在適當時間，那就是當一切平靜時，「我們將進入（伊朗）且拿到『核塵埃』，並加以稀釋與摧毀，無論是在伊朗或美國境內。由於（去年6月）我們美麗的B-2轟炸機及機上傑出的飛官，這些核塵埃深埋在雄偉的沉沒花崗岩群山下。在長遠的未來，我們期待和伊朗及整個中東合作」。

川普慣稱伊朗擁有的高純度濃縮鈾為核塵埃。

川普最後寫道，但願這整個過程將快速、輕鬆且順利進展。否則「我們還有最終的替代方案，但願永遠不會再用到這項方案」。