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川普：終戰協議排定14日簽署 荷莫茲海峽將重開
美國總統川普（Donald Trump）表示，中東戰爭終戰協議排定於14日簽署，為重啟戰略航道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）鋪路。
法新社報導，川普今天在他社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「協議排定於明天簽署，協議一旦完成，荷莫茲海峽旋即將全面開放。」
然而，伊朗國營媒體報導，伊朗外交部稍早曾表示，這份協議不會於14日簽署，與川普的說法不一致。
路透社報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（EsmaeilBaghaei）稍早對簽署時間語帶謹慎，呼籲各界切勿過度揣測。
伊朗國營媒體引述巴格赫里的話表示：「瞭解備忘錄的確切簽署日期還需觀察，但不會是明天。」
他說：「未來幾天發生的可能性不能排除，但因為另一方依然猶豫，我們在評論此過程時必須謹慎。」
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