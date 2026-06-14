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川普G7峰會將談荷莫茲掃雷 商討伊朗戰爭終戰

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）預計將於下週七大工業國集團（G7）峰會期間，討論荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）掃雷工作，以及協助結束伊朗戰爭的相關事宜。

本屆G7峰會將於15日至17日在法國艾維安（Evian）舉行。

美聯社報導，一位依白宮規定、匿名向媒體簡報的美國高級官員表示，川普預定將於15日開始的G7峰會場邊，與埃及、卡達及阿拉伯聯合大公國3國領袖會面，商討在協助結束與伊朗戰爭上的各項作為。

同為G7成員的英國與法國都曾表示，有意在衝突暫停後協助荷莫茲海峽排雷。上述官員指出，兩國皆已派出海軍船艦，可望參與行動。

目前尚不清楚荷莫茲海峽內究竟布了多少水雷。自美國與以色列2月底聯手空襲伊朗後，伊朗旋即在區域發動報復性攻擊，並基本上打斷荷莫茲海峽航運，使波斯灣（Persian Gulf）石油與天然氣運輸幾乎全面停擺。美國之後以封鎖伊朗港口作為回應手段。

衝突各方已於4月7日達成並不穩固的停火，但尚未達成終戰協議。

路透社報導，同時間，美國高階官員團隊指出，G7峰會期間川普也將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席一場工作會議。

官員補充說，雖未安排川普與澤倫斯基進行雙邊會談，但兩位領袖有可能在峰會場邊會面。

此外，其中一位官員指出，川普還計劃與各國領袖討論共同關切的議題，包括經濟成長與發展、供應鏈韌性、非法移民以及人工智慧（AI）。他也將致力於確保先進科技所需關鍵礦產的供應鏈安全。

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