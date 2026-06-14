美伊和談 內唐亞胡被排除在外

美國新聞網站Axios十二日報導，以色列總理內唐亞胡原寄望美以聯手對伊朗開戰，可促成政權更迭，但美國總統川普卻告知，美伊預計幾天內簽署協議。在以色列預計十月舉行國會大選下，內唐亞胡挨批僅被動接受川普所提的和談條件，令以色列淪為美國「附庸」。

川普十一日晚間和內唐亞胡通話，告知美國預計幾天內與伊朗簽協議。有美國官員說，川普當時表明，這就是協議、很棒的協議，終戰的時候到了。而在川、內通話時，內唐亞胡似乎已知道自己無法阻止川普簽協議。

以伊上周因以軍與黎巴嫩真主黨交火而互轟，內唐亞胡原擬對伊朗能源與基礎設施發動大規模打擊，但最後一刻被川普急電擋下。有美國知情人士說，之後內唐亞胡就幾乎被排除在談判外，他甚至不得不致電在華府的政治盟友，以打探川普政府的談判進展。

川普十一日在自創社媒真實社群發文宣稱已達成協議，令內唐亞胡感到意外。川普發文後約一小時致電內唐亞胡時，內唐亞胡並未對此強烈反對，還聲稱他相信川普將確保最終協議能回應以美對伊朗核計畫的共同關切。

內唐亞胡以降的以色列高官在公開場合均謹慎避免批評川普，但私下對即將達成的協議抱持高度懷疑，尤其認為伊朗可能只是藉此拖延，並不會真正對核計畫做出讓步和妥協；由於該協議的停火安排也適用於包含以黎的所有戰線，因此川普政府未來可能限制以軍對真主黨採取軍事行動的自由，要求每次空襲都需先與美國協商。