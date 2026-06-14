美伊協議近了 油價跌低點 美資深官員認為數日簽備忘錄機率達85%

美國資深官員表示，美伊有高達80%至85%的機率，達成一項重啟荷莫茲海峽並終結伊朗發展核武野心的臨時和平協議，可能數日內便可簽署。巴基斯坦總理夏立夫也指出，美國與伊朗和平協議的最終文本已獲雙方同意。國際油價12日已跌到3月初以來最低。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨12日收跌3.3%，報每桶87.33美元，為3月5日以來最低，西德州原油期貨收低3.2%，為每桶84.88美元。歐洲天然氣價格跌幅也多達8.4%。

除了市場預期荷莫茲海峽即將重啟之外，各國找到荷莫茲海峽基本關閉之際的變通方法，也加速油價的回落。例如近幾周關閉衛星訊號行經荷莫茲海峽的船隻持續增加、中國大陸減少進口、美國擴大出口，都有助油市趨於平穩。

根據Kpler彙編的海關數據，今年來已有近2,200萬桶來自美國戰略儲油（SPR）銷往海外市場，已超越四年前因俄烏戰爭而寫下的前高。

一位美國資深官員12日透過電話會議，對媒體進行背景說明。官員表示，這項協議將開放荷莫茲海峽，並解除海上封鎖，同時拆除伊朗的核子項目，也讓美國取得伊朗的濃縮鈾；官員指出，這項協議要求濃縮鈾在地銷毀，且從伊朗境內移除。

伊朗外長阿拉奇12日也在接受官媒訪問時說，「等到我們談判的最後階段完成，這項協議就會簽署且公布。簽署過程將先以數位方式進行，雙方將遠距簽署，隨後才會宣布這份合作備忘錄（MOU）已經由雙方簽署；這可能在未來幾天內發生，我抱很大希望」。

美國總統川普12日在自家社媒真實社群轉發阿拉奇一則社媒X的發文，其中有「空前接近伊斯蘭馬巴格MOU」的文句。

雖然擔任美伊談判調解方的巴基斯坦總理夏立夫13日在社媒X寫道，「我們空前接近達成和平協議，很可能有望在接下來24小時內敲定」。但伊朗外交部發言人又說，目前正在推進的美伊MOU重點是結束戰事，在這一階段已決定不討論核問題。關於MOU的具體簽署時間還需要等待，不會在14日簽署，但也不排除在未來幾天內完成。

對美伊可能即將簽署的MOU細節，川普政府、德黑蘭當局及各家外媒，有多種說法。