還沒談好？和平協議再等等 伊朗外交部否認6月14日與美簽署

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天表示，預定要跟美國達成結束戰事的協議備忘錄，並不會在明天簽署。

伊朗通訊社（IRNA）報導，貝卡伊指出：「我們須等待確切的簽署時間，但不會是明天。」

居中斡旋的調解方巴基斯坦稍早宣稱，伊朗與美國可能會在24小時內敲定協議。

貝卡伊則提到：「未來幾天內發生這件事的可能性不能被排除。」

路透社昨天引述一位西方消息人士說法，美國與伊朗終止中東戰事的備忘錄最快可能於6月14日簽署，地點最可能選在瑞士日內瓦。

美國總統川普（Donald Trump）近日也透露，由於協議已經準備就緒，他因此取消對伊朗的新一輪攻擊。