美伊終戰調解方發聲 巴基斯坦：美國、伊朗預計24小時內達成協議

身為美伊終戰調解方的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，一項和平協議「可能」在24小時內敲定。

法新社報導，夏立夫在社群媒體平台X發文說：「我們比以往任何時刻都更靠近（達成）和平協議，該協議可能在未來24小時內敲定，巴基斯坦準備在協議敲定後立刻進行電子簽署，並於下週展開技術層級會談。」

華府與德黑蘭針對初步諒解備忘錄條款的磋商暫停數週後，近來雙方均表示接近達成一項協議。

然而，緊張局勢仍未完全消除。美國今天稍早表示美軍擊落數架飛往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的伊朗單向攻擊無人機，這些無人機當時正對航經荷莫茲海峽的商船開火。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）說法報導，在所有議題達成全面協議前，「還無法肯定已和美國取得共識」。

夏立夫指出，他「確信這項具有歷史意義的和平協議，將為長久和平奠定穩固基礎」，並於貼文中致謝華府與德黑蘭「持續展現的承諾」。