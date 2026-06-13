美伊停火露曙光？川普40次宣稱和平協議快達成 荷莫茲海峽炮火未停

美國總統川普周五（6月12日）表示，美伊和平協議最快可於本周末在歐洲簽署。伊朗外長阿拉奇對此予以呼應，表示協議「從未如此接近」。美伊雙方均發出訊號，衝突可能即將終結，但雙方對協議條款的表述存在分歧。潛在協議大體上將以伊朗重開荷莫茲海峽，換取對伊朗的經濟減壓。儘管如此，該地區的戰鬥仍未停止，周六凌晨，美方聲稱擊落了數架伊朗無人機。

美軍擊落數架伊朗無人機

就在美伊雙方談及和平談判可能取得突破之際，美國軍方周六凌晨表示，美軍擊落了數架伊朗無人機。

美國中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上發文：「伊朗發射了多架單程攻擊無人機，企圖打擊正在通過荷莫茲海峽的商船。美軍在近幾小時內擊落了所有無人機，海峽交通流量持續暢通無阻。這條國際貿易走廊仍對過境開放。」

此次事件是荷莫茲海峽最新一起衝突。周二，伊朗擊落一架美國軍用直升機。川普曾威脅將採取嚴厲報復行動，但隨後宣布取消其中最嚴厲的報復措施，希望藉此促成終結這場持續4個月戰爭的協議。

阿拉奇稱「伊朗是這場戰爭的勝利者」

美伊雙方官員均表示，停火協議及諒解備忘錄可能在未來幾天內簽署。

周五，川普表示協議可能周日在「歐洲」簽署，但他本人無法出席，大概是因為屆時他將在白宮草坪上主持一場與其生日同期舉行的綜合格鬥賽事。

一名西方消息人士表示，日內瓦被視為最有可能的簽署地點。阿拉奇表示，協議將在宣布之前以遠距方式簽署。

值得一提的是，這已是川普自戰爭爆發以來約第40次宣稱和平協議即將達成。

儘管如此，伊朗外長阿拉奇周五在社群平台X上發文：「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄從未如此接近」，令外界對停火重新燃起希望。伊朗國家通訊社（IRNA）周五援引伊朗外交部發言人說法，草案「已接近最終定稿，等待伊朗決策機構作出最終決定」。

「伊朗是與美國進行的這場戰爭的勝利者，」阿拉奇周五在伊朗國家電視台上表示。

在德黑蘭，任何協議都必須獲得伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的批准，而哈米尼自衝突爆發以來一直處於隱匿狀態。

德黑蘭消息人士透露，停火協議將包括釋放多達240億美元的伊朗凍結資產，以及制裁減免和附近美軍撤離，以換取伊朗解除對荷莫茲海峽的封鎖。伊朗對該海峽的封鎖導致全球經濟陷入困境。

德黑蘭堅持要求在開放海峽之前先行獲得現金，因為他們對川普履行美方協議條款的誠意存疑，尤其考慮到他此前對解凍伊朗資產一向強烈反對。

川普抨擊媒體報導協議內容不實

各方消息人士透露，擬議中的諒解備忘錄要求重開荷莫茲海峽，並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。關於伊朗核計畫的談判——川普宣稱發動戰爭的理由——將在此之後進行。

儘管存在一些細節分歧，但這些提案總體上給予德黑蘭其所尋求的大部分內容，而川普似乎除了海峽重開之外，幾乎未能爭取到其他實質性成果；該海峽是伊朗在2月美以發動打擊行動後封鎖的。

阿拉奇表示，伊朗將與阿曼共同保留對海峽交通的控制權。這條戰前承載全球五分之一油氣供應的水道，將處於伊朗掌控之下。

「我們的劍將始終懸在荷莫茲海峽上方」，他說。

儘管如此，一名美國官員匿名告訴記者，這份協議符合川普的核心目標，使談判處於「非常非常有利的位置」。

巴基斯坦一直在居中調停談判。來自西方、巴基斯坦和伊朗各方消息人士對草案提案的描述，指向可能有利於伊朗的條款，引發川普憤怒。

川普周五深夜在社群媒體上猛烈抨擊伊朗媒體對協議條款的報導，寫道：「伊朗洩露給假新聞的那些條款，與書面商定的條款毫無關係。他們所說的，包括他們關於達成協議的軟弱可憐聲明，都與事實不符。」

這場衝突已成為白宮的政治難題，油價持續上漲，川普的支持率則下滑。部分共和黨人擔憂，反戰情緒可能使他們在11月期中選舉中失去對國會的控制。但川普的許多共和黨同僚，可能也難以認可一份被視為過於有利於伊朗的協議。

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