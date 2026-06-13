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伊朗前最高領袖哈米尼7月下葬 國葬首日碰上美國獨立日

中央社／ 德黑蘭13日綜合外電報導
統治近37年、於2月28日遭到以色列和美國空襲身亡的前最高領袖哈米尼。 美聯社
統治近37年、於2月28日遭到以色列和美國空襲身亡的前最高領袖哈米尼。 美聯社

伊朗國營電視台今天報導，統治近37年、於2月28日遭到以色列美國空襲身亡的前最高領袖哈米尼將於7月9日下葬。

法新社報導，原定3月在哈米尼（Ali Khamenei）家鄉、東北部聖城麥什赫德（Mashhad）舉行的葬禮因戰爭而延後。

國營的新聞電視台（Press TV）報導，負責保存和出版哈米尼著作的辦公室宣布，這場葬禮7月4日至5日將在首都德黑蘭舉行遺體告別儀式；6日、7日分別在德黑蘭、聖城科姆（Qom）舉行送葬儀式；遺體9日將安葬麥什赫德的伊瑪目禮薩聖陵（Imam Rezashrine）。

這場國葬於7月4日展開之際適逢美國國慶獨立日（Independence Day）。今年是美國獨立250週年。

哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）於3月初繼任最高領袖，成為自從這個伊斯蘭共和國於1979年成立以來的第3任最高領袖。

穆吉塔巴在奪走父親和為數眾多其他官員性命的空襲中受傷，自從獲得任命以來不曾公開露面，僅透過以他的名義發表的聲明傳達立場。

哈米尼 伊朗 以色列 美國

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