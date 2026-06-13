CNN：伊朗加強封存高濃縮鈾庫存 升高談判複雜性

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據5名掌握美國情報的消息人士透露，伊朗近幾周大幅提升對於接近武器級濃縮鈾庫存的封存力道，包括蓄意讓隧道坍塌並在入口處布設地雷。

報導指出，消息人士表示，這些強化措施使得要獲取伊朗擁有的約半公噸高濃縮鈾變得比一個月前更加困難、危險而且耗時。當時美國總統川普曾公開表示可能命令美軍奪取這批濃縮鈾。

川普政府對德黑蘭的擬議協議要求移除和銷毀其鈾料，伊朗新的防禦工事增加此事的複雜性，同時引發由誰負責執行危險開挖任務的問題。

伊朗常駐聯合國代表團沒有立即回應置評請求，白宮沒有立即針對CNN提問作出回應。

川普一再強調，在美國談判結束戰爭、重新開放事實上遭到伊朗封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）同時，確保這批核材料安全是當務之急。

根據昨天向媒體簡報的美國高層官員說法，雙方越來越接近達成要求伊朗將濃縮鈾交由美方處理的協議。

不過美國和伊朗官員針對此一暫定協議提出相互矛盾說法，確切條款仍不明朗。