中東戰爭第105天》美伊稱協議前所未有接近 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗第105天，美國與伊朗官員今天表示，結束中東戰爭的協議比以往任何時候都更接近達成，斡旋國巴基斯坦也樂觀認為，先前難以達成的協議已近在咫尺。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美國與伊朗表示雙方接近簽署諒解備忘錄以結束戰爭。美國一名高層官員說，雙方已就文本達成共識，華府預計將在近日簽署這項初步協議。

各方談判消息人士表示，擬議的諒解備忘錄要求重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。關於伊朗核子計畫的談判將於日後進行，美國總統川普當初以遏阻伊朗核計畫為由發動戰爭。

與美國共同發動戰爭的以色列並未參與談判。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列不會是這份備忘錄簽署方。

美國政府高階官員指出，美方有「80%至85%的把握」可在未來數日內與伊朗簽署和平協議。

這名官員補充說：「如果你今天早上問我對簽署協議的信心有多少，我可能會說75%，但現在大概提高到80%至85%。不過，還沒有達到100%。」

美伊雙方才剛宣布，結束戰爭的協議比以往任何時候都更接近達成，不到數小時後，美國軍方表示，已在荷莫茲海峽擊落多架針對商船的伊朗無人機。

負責此區軍事行動的美軍中央司令部（US CentralCommand）在社群平台X上發文指出，伊朗「發射多架單向攻擊無人機，企圖襲擊通過荷莫茲海峽的商船。美軍在過去數小時內已全數擊落這些無人機，海峽交通仍暢通無阻」。

●伊朗動向

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，與美國達成的協議草案一旦最終敲定，將以「遠距方式」簽署，這可能「在未來幾天內」發生。

他稍早說，目的在結束美伊戰爭的「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」架構，「從未如此接近達成」。

伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）今天披露德黑蘭與華府間協議的草案，如果內容獲各方接受，則伊朗遭到凍結的240億美元資產將於60天內解凍。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，根據和美國協議的草案，德黑蘭將不會放棄對戰略要道荷莫茲海峽的控制權。

●油價股匯動態

美國和伊朗有望達成和平協議，且跡象顯示荷莫茲海峽運輸量回升，國際原油價格今天重挫。

紐約市場西德州中級原油的7月期貨價格下跌3.7%，收在每桶84.43美元。倫敦市場北海布倫特原油的8月期貨價格下跌3.6%，收在每桶87.13美元。

●其他國家及組織

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，美伊和平協議的最終文本已獲各方同意。

夏立夫在社群平台X發文指出：「我們可以確認，已經達成一份最終並獲得美伊同意的和平協議文本，巴基斯坦目前正與雙方密切合作，以敲定下一步行動。」

瑞士外交部告訴法新社，瑞士已提議主辦美伊之間可能達成的和平協議簽署儀式，並表示「瑞士正全力投入相關工作，並和美國與伊朗保持密切聯繫」。

4名消息人士指出，阿拉伯聯合大公國已同意向伊朗釋出數十億美元資金。在美以對伊朗開戰期間，這個富裕的波斯灣阿拉伯國家遭伊朗攻擊數週，如今做出戰略轉變。

兩名區域消息人士告訴路透社，阿聯已同意釋出總額100億美元資金，其中超過30億美元已經支付。

另兩名知情人士則說，涉及的總資金將達200億美元，並補充說，此舉是為了換取伊朗停止對阿聯的攻擊。其中一名知情人士也表示，第一筆30億美元資金已經到位。