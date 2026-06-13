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歐盟高層證實！中國協助訓練派往烏克蘭戰場的俄羅斯部隊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為2月在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。（路透）
圖為2月在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。（路透）

中國過去一再強調於烏俄戰爭中保持中立，但是上月有外媒揭露，歐洲情報機構認為，中國協助訓練派往烏克蘭戰場的俄羅斯部隊。一名歐洲聯盟高層近日證實，中國協助秘密訓練赴烏克蘭戰場的俄羅斯軍人。

法新社12日引述歐盟高層，「我們的情報機構確認中國協助訓練俄羅斯軍人。訓練在中國多地進行，有數百個部隊參與」，並指中國訓練的俄羅斯軍人，部分已派往烏克蘭戰場。

數家媒體上月報導，歐洲情報機構認為，中國協助訓練派往烏克蘭戰場的俄羅斯部隊。德國《世界報》引述機密文件，訓練主要專注於無人機使用和電子戰操作，多數用於烏克蘭戰場。

報導指出，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京一再重申在俄烏衝突中保持中立，但協助訓練俄羅斯軍人的指控，令人質疑中國為俄羅斯提供的援助遠甚於所公開的資訊。

根據三家歐洲情報機構及路透查閱的文件，解放軍去年底曾在中國境內秘密訓練約200名俄羅斯軍人，當中部分俄軍人已前往烏克蘭參戰。秘密訓練內容主要在使用無人機，相關內容載於中俄高級軍官去年7月在北京簽署的一份俄中雙語協議。

兩家情報機構表示，中國軍人從2024年已開始赴俄訓練，但俄羅斯軍人赴華訓練則是近期的事。

對此，中國外交部上月僅重申，「在烏克蘭危機問題上，中方始終秉持客觀、公正立場，致力推動和談。這一立場是一貫且明確的。相關各方不應刻意挑動對立或轉嫁責任。」

另據俄通社報導，俄羅斯總統普亭近日表示，俄羅斯正抓緊生產FPV無人機和人工智慧無人機，並指俄羅斯準備在考慮自身國家利益的基礎上就烏克蘭問題解決進行談判。

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