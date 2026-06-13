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美軍擊落伊朗攻擊無人機 軍事緊張再升高

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

知情人士今天告訴路透社，美軍擊落數架飛往荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的伊朗單向攻擊無人機，儘管華府與德黑蘭宣稱和平談判取得進展，美伊軍事緊張情勢仍再度升高。

這名不願具名的消息人士說，這些無人機對商業航運構成威脅。

法新社報導，美軍中央司令部（US CentralCommand ）在社群平台X上發文指出：「伊朗發射多架單向攻擊無人機，企圖襲擊通過荷莫茲海峽的商船。」

美軍中央司令部強調，荷莫茲海峽目前「依然開放通行」。

美國總統川普今天稍早曾警告伊朗，不要再向試圖通過荷莫茲海峽的船舶發射無人機，並表示德黑蘭「最好趕快收斂一點！」。

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