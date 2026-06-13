美軍擊落伊朗攻擊無人機 軍事緊張再升高

美伊和談有可能正走最後一哩路，一位不具名的美國資深官員表示，雖然還不到百分之百，但有80%到85%的把握能在接下來幾天內達成1項和平框架協議，「雖然我們還沒有跨過終點線，但我們非常接近」。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也指出，美國與伊朗和平協議的最終文本已獲雙方同意。

2026-06-13 07:54