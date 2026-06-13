美伊最快周日簽署協議 川普強調談判已升至最高領導層

美國總統川普11日宣布，取消原定當日對伊朗發動的新一波軍事打擊，且雙方剛達成重大和解安排，目前只待文件最終定案。彭博資訊和路透等外媒均指出，最快周日（14日）就會在日內瓦簽署。儘管一切仍充滿變數，但12日從亞洲到美國等主要股市均大幅上漲，國際油價大跌。

川普在白宮橢圓形辦公室宣布，與伊朗的談判層級，已提升至伊朗最高領導層，且獲得批准。他還說，已就這份可能的伊朗合作備忘錄（MOU），與以色列及多位中東領導人通話，針對主要原則與細節達成共識。

美伊最新進展

美股四大指數11日全面大漲，12日早盤繼續走高，歐亞股市12日均以「漲」聲慶祝；國際油價12日連續第二天下跌，跌幅一度超過5%，布蘭特和西德州期貨都已跌破每桶90美元大關。

伊朗半官方媒體梅爾通訊社（Mehr）報導指出，在這紙包含14要點的協議中，美國承諾將解除對伊朗石油的制裁，伊朗則承諾30天內重啟荷莫茲海峽。不過，除非伊朗遭凍結的資金至少釋出一半，且所有美軍撤出伊朗，包括黎巴嫩在內所有戰線停止敵對行動。另外，美國和盟友須提出至少3,000億美元的伊朗重建計畫，否則不會進行最後談判。

路透來自伊朗的消息來源則說，這份協議似乎滿足了伊朗的大部分要求，但川普提出的條件中除了重啟荷莫茲海峽以外，其他很少得到回應。至於核武議題，則將留待後續談判解決。

白宮過去兩個月來曾多次認為協議即將達成，但最終都以破局收場，不過根據Axios報導，四架美國空軍C-17運輸機11日已飛往歐洲，似乎是為美國副總統范斯未來幾天可能赴日內瓦出席簽署儀式，運送相關設備。