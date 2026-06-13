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彭博分析消息混亂原因 美伊龜速溝通拖慢協議

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普多次宣稱，美國和伊朗即將達成和平協議，不過至今仍是只聞樓梯響。彭博資訊指出，這部分得歸咎談判本身進行方式。

最新例子出現在11日，川普再度宣稱協議近在眼前，並告訴記者最快可能本周末簽署協議。伊朗也再度駁斥川普說法，半官方的法斯通訊社稱，伊朗領導層尚未批准與美國的任何協議文本。

彭博資訊點出，川普向來喜歡誇大其詞，且時而威脅時而利誘，這能解釋外界為什麼覺得談判進展混亂，但還有另一個原因：雙方實際進行談判的方式，看來笨拙且低效。

根據美國官員、分析家和知情人士說法，這些「談判」與其說是真正的會談，不如說是繁瑣的流程：雙方訊息往來需要好幾天，美方提案須先經過曲折的外交路徑傳遞，伊朗方面則是經常安排真人充當信使，以掩蓋最高領袖穆吉塔巴的行蹤。

有時候訊息也會透過巴基斯坦傳遞，以電話或真人親赴德黑蘭，轉交美方提案與回覆，再由信使傳送。

此外，目前伊朗的通訊環境很差，有時連WhatsApp的訊息都需要48小時才能送達。美國國務卿魯比歐就曾公開抱怨談判進展緩慢；他上周告訴國會議員，取得伊朗的回覆往往需要「五到六天」。因此外界才會看到協議可能在「未來幾天」達成的報導。

談判之所以繁瑣，也可能是伊朗刻意為之。外交界和波灣國家官員暗示，德黑蘭似乎是故意拖延，以便向白宮施壓。曾任美國中東和平進程高級談判代表的羅斯表示，「這符合伊朗利益，但似乎讓我們更加不安」。

在美伊談判傳出樂觀進展之際，高盛（Goldman Sachs）11日以國際油市將供應過剩且需求走弱為由，調降2027年的國際油價預測，調降明年的布蘭特原油均價至每桶80美元。高盛也維持預期今年第4季的布蘭特原油均價於每桶90美元，並提醒在不同的地緣政治情境下，油價可能劇烈波動。

以色列 伊朗 美國

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