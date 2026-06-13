伊朗：與美協議尚未定案

伊朗外交部發言人巴格赫里十一日對國營的伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）說，包括簽署日期，有關美伊達成最終協議的消息「純屬臆測」，伊朗尚未就任何協議做出最終決定。

巴格赫里還說，卡達及巴基斯坦是積極的調解方，美伊協議大部分的文本早已敲定，但美國不斷改變立場；伊朗則證明，在任何情況下都不會屈服「非法的條件與要求」，對自己認定的紅線也絕不讓步。

伊朗半官方的法斯通訊社十一日引述一位接近伊方談判團隊的消息人士報導，德黑蘭尚未批准美伊初步諒解備忘錄（ＭＯＵ）的文本。

另外，伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊十一日則強調，伊朗武裝力量正處於最高等級的戰備狀態，準備好因應各種威脅及挑戰。

伊朗十一日空襲波斯灣小國科威特的唯一一座國際機場，迫使科威特領空短暫關閉。科威特民航單位對國際民航組織（ＩＣＡＯ）通報，機場雷達被擊中且有人員受傷，雷達設施、設備和航管系統受到嚴重損害及損失。該機場三日甫被伊朗攻擊。

極端保守派的德黑蘭市長查康尼十一日表示，開戰後被美國與以色列「斬首」的伊朗已故最高領袖哈米尼葬禮，將延至「穆哈蘭月第十日」後舉行，今年將落在本月廿五或廿六日。有學者認為，德黑蘭可能想在當天前達成美伊協議，自行宣布戰勝美以，告慰他在天之靈。