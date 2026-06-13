峰迴路轉 川普才喊打 美伊14日有望簽停戰MOU

路透和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十二日引述消息人士報導，美伊最快十四日在瑞士日內瓦簽署名為「伊斯蘭馬巴德宣言」的ＭＯＵ，以表彰美伊談判調解方巴基斯坦的貢獻。

熟悉相關外交作為的兩位消息人士十一日對美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）說，美伊很可能在下周初簽一份意向書或諒解備忘錄（ＭＯＵ），為進一步談判一項長期的美伊協議開路。

美國總統川普十一日在自創社媒真實社群發文，揚言「今夜將非常、非常強力地打擊伊朗」，甚至重提奪取伊朗哈格島。但約五小時後，他又發文指稱，「已取消原定對伊朗的空襲及轟炸」；取消原因則是美伊的一些討論，已被提交至伊朗領導高層的最高層級且獲批准。

川普還寫道，包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及與其他國家，均已在概念及重要的細節上，批准上述的討論和一些最終要點。不過，他仍強調，美國對伊朗的海軍封鎖仍將完全有效，直到此一協議敲定。

川普十一日在白宮橢圓辦公室補充說，「文件基本上已定稿，所以我們拭目以待；我們一簽署這項偉大協議，荷莫茲海峽（下稱海峽）將正式開放，可能非常快就會簽、非常快，可能本周末在歐洲簽，副總統范斯將出席；（伊朗）他們不會擁有核武，他們已同意此事」。

三位聽取美伊談判簡報的消息人士十一日對美國新聞網站Axios說，在三項關鍵議題：伊朗最重視的解凍海外資產機制、在六十天停火期重開海峽的安排，以及六十天停火期對伊朗核計畫談判的進行方式上，美伊間的分歧縮小。而這六十天也是談判期。

另根據伊朗半官方的梅爾通訊社和官媒伊朗通訊社十二日報導，上述ＭＯＵ的草案共十四點，包括解凍二四○億美元（台幣約七六五四億元）的伊朗海外資產且其中一半必須在展開談判前就解凍；在最終拿回的款項上，伊朗已獲得第三方給予的明確擔保；伊朗重申在禁止核子擴散條約（ＮＰＴ）下的承諾，不製造核武。

該草案僅討論海峽航道海上交通的正常化；對戰後海峽的管理，美國將「沒有任何角色」，只會和海峽沿岸國做區域協調；伊朗則不會承諾放棄對海峽的管理或將海峽恢復至戰前狀態。