快訊

高雄化學材料工廠爆炸！烈焰濃煙竄天 目擊者驚呼別靠近：連水溝都有易燃物

資產多狂？馬斯克成史上首位兆美元富豪 身價比台灣GDP還高

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗媒體揭美伊協議草案 60天談判期「解凍240億美元資產」

中央社／ 德黑蘭12日綜合外電報導
伊朗半官方梅爾通訊社今天披露德黑蘭與華府間協議的草案，如果內容獲各方接受，則伊朗遭到凍結的240億美元資產將於60天內解凍。 圖／歐新社
伊朗半官方梅爾通訊社今天披露德黑蘭與華府間協議的草案，如果內容獲各方接受，則伊朗遭到凍結的240億美元資產將於60天內解凍。 圖／歐新社

伊朗半官方梅爾通訊社今天披露德黑蘭與華府間協議的草案，如果內容獲各方接受，則伊朗遭到凍結的240億美元資產將於60天內解凍。

法新社報導，梅爾通訊社（Mehr News Agency）引述接近伊朗談判團隊的消息人士指出，伊朗和美國之間協議的草案規範雙方將有60天談判期，就伊朗核計畫等議題達成協議。

根據報導，草案內容規範「60天的談判，以就核子議題以及全面解除美國主要制裁（primary sanction）和次級制裁（secondary sanction）達成協議」。

報導指出，協議將允許「於為期60天最後磋商期期間解凍240億美元遭到凍結的伊朗資金」，其中一半資金將「於談判開始之前撥付伊朗」。

官方伊朗通訊社（IRNA）今天報導，根據和美國協議的草案，德黑蘭將不會放棄對戰略要道荷莫茲海峽（ Strait of Hormuz）的控制權。

報導引述正在進行最終確認的「目前文本」說：「伊朗並未在此一文本中承諾放棄對該海峽的管理，也未承諾恢復美國和以色列軍事侵略前的狀態。」

伊朗通訊社同時指出，若經過60天協商能與美國達成最終協議，這個伊斯蘭共和國將會保留進行鈾濃縮的權利。

根據報導：「伊朗只會在這個伊斯蘭共和國基本原則的架構之下就核計畫進行談判，諸如伊朗進行鈾濃縮的權利及保留濃縮材料等議題…都將予以重點討論，以便將其納入最終協議中。」

編輯推薦

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 核計畫

延伸閱讀

川普喊美伊快簽協議是真的？美媒曝3大分歧縮小 已有美方可接受文本

美伊諒解備忘錄更多內容曝光 命名「伊斯蘭馬巴德協議」

才喊強攻… 川普突取消空襲伊朗：或周末可簽協議

中東戰爭第104天》川普稱將簽協議伊朗駁斥 最新發展一次看

相關新聞

美伊協議快談成？川普曝「幾天內完成」 稱伊朗最高領袖已點頭

美國總統川普11日在白宮表示，美國與伊朗的協議已接近完成，目前只待文件最終定案，預計未來幾天內即可簽署，最快可能於本周末在歐洲舉行簽署儀式。一旦協議生效，荷莫茲海峽將重新開放。

川普「飛彈外交」碰壁！邊炸伊朗邊談判 前官員：看不到實質成果

美國總統川普為了結束伊朗戰爭，本周嘗試一種新策略，也就是一邊轟炸、一邊談和平。但Politico指出，他似乎很快就放棄了這種「飛彈外交」。

伊朗媒體揭美伊協議草案 60天談判期「解凍240億美元資產」

伊朗半官方梅爾通訊社今天披露德黑蘭與華府間協議的草案，如果內容獲各方接受，則伊朗遭到凍結的240億美元資產將於60天內解...

中東和平現曙光！有望重啟荷莫茲海峽 國際油價盤中重挫5%

市場對美國與伊朗旨在重啟關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並終止中東戰爭的談判樂觀以待，國際油價今天...

美伊戰爭爆發以來 BBC分析衛星影像「伊朗逾50處軍事設施受損」

英國廣播公司事實查核（BBC Verify）分析衛星影像後發現，自美伊戰爭爆發以來，50多處伊朗軍事設施在美國與以色列攻...

川普撤銷對德黑蘭打擊 埃及籲美伊把握契機達協議

美國總統川普今天宣布撤銷進一步打擊德黑蘭的計畫，埃及呼籲美國與伊朗把握「現有機會」達成協議，以結束戰爭

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。