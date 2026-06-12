伊朗媒體揭美伊協議草案 60天談判期「解凍240億美元資產」

伊朗半官方梅爾通訊社今天披露德黑蘭與華府間協議的草案，如果內容獲各方接受，則伊朗遭到凍結的240億美元資產將於60天內解凍。

法新社報導，梅爾通訊社（Mehr News Agency）引述接近伊朗談判團隊的消息人士指出，伊朗和美國之間協議的草案規範雙方將有60天談判期，就伊朗核計畫等議題達成協議。

根據報導，草案內容規範「60天的談判，以就核子議題以及全面解除美國主要制裁（primary sanction）和次級制裁（secondary sanction）達成協議」。

報導指出，協議將允許「於為期60天最後磋商期期間解凍240億美元遭到凍結的伊朗資金」，其中一半資金將「於談判開始之前撥付伊朗」。

官方伊朗通訊社（IRNA）今天報導，根據和美國協議的草案，德黑蘭將不會放棄對戰略要道荷莫茲海峽（ Strait of Hormuz）的控制權。

報導引述正在進行最終確認的「目前文本」說：「伊朗並未在此一文本中承諾放棄對該海峽的管理，也未承諾恢復美國和以色列軍事侵略前的狀態。」

伊朗通訊社同時指出，若經過60天協商能與美國達成最終協議，這個伊斯蘭共和國將會保留進行鈾濃縮的權利。

根據報導：「伊朗只會在這個伊斯蘭共和國基本原則的架構之下就核計畫進行談判，諸如伊朗進行鈾濃縮的權利及保留濃縮材料等議題…都將予以重點討論，以便將其納入最終協議中。」