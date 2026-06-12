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川普撤銷對德黑蘭打擊 埃及籲美伊把握契機達協議

中央社／ 開羅11日綜合外電報導
美國總統川普今天宣布撤銷進一步打擊德黑蘭的計畫，埃及呼籲美國與伊朗把握「現有機會」達成協議，以結束戰爭。 路透社
美國總統川普今天宣布撤銷進一步打擊德黑蘭的計畫，埃及呼籲美國與伊朗把握「現有機會」達成協議，以結束戰爭。 路透社

美國總統川普今天宣布撤銷進一步打擊德黑蘭的計畫，埃及呼籲美國與伊朗把握「現有機會」達成協議，以結束戰爭。

法新社報導，開羅外交部今天深夜發表聲明指出，希望（美伊）「能夠把握現有的機會，就各項懸而未決的問題達成協議，並為結束戰爭及開啟區域穩定新階段營造氛圍」。

川普（Donald Trump）今天稍早宣布取消幾小時前他公開預告、原定今晚對伊朗的攻擊，因為美伊協議的「最終要點」已獲批准。川普並暗示可能就快與伊朗簽署協議。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「鑑於與伊朗的討論已提交至伊朗最高領導階層並獲批准，我作為美國總統，已取消原定今晚對伊朗的空襲和轟炸。」

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