美伊諒解備忘錄更多內容曝光 命名「伊斯蘭馬巴德協議」

美國總統川普11日宣稱，美伊即將簽署諒解備忘錄（MOU）。據一名來自調停國的外交官與一名美國官員透露，協議內容包括荷莫茲海峽立即重新開放且不得收取通行費，伊朗則可依履約情況獲得制裁鬆綁。

這份諒解備忘錄將把停火延長60天，範圍涵蓋黎巴嫩停火，雙方將在此期間進行核談判，同時納入處理伊朗濃縮鈾庫存的框架。伊朗將對核計畫作出若干承諾，最重要的是永不取得核武，並解決濃縮鈾問題。

一名美國資深官員表示，川普已同意，解決方案之一可能是在聯合國核查人員監督下，於伊朗境內將高濃縮鈾降至較低濃度。不過，任何涉及伊朗核計畫的具體措施，都必須等到第二份協議達成後才會展開。

考量到連技術性較低的諒解備忘錄談判都如此困難，第二份協議能否完成仍存在高度不確定性。不過，調停國之一的外交官聲稱，這份諒解備忘錄「已涵蓋所有核問題細節」，並且「滿足美方所有要求」。

備忘錄同時要求荷莫茲海峽立即重新開放且不得收費，並於30天內恢復至戰前航運量。作為交換，美國封鎖措施也將解除。美國官員先前向Axios表示，在海峽重新開放後，伊朗將獲得為期60天的臨時制裁豁免，以便出售石油，為德黑蘭帶來急需的收入。若伊朗遵守初步協議，並在後續談判中展現「善意」，制裁鬆綁幅度還將進一步擴大。

該名外交官表示：「制裁鬆綁沒有固定日期，將與協議執行情況掛鉤。」

根據兩名來自不同調停國的外交官及兩名美國官員說法，卡達調停代表薩瓦迪（Ali Al-Thawadi）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在德黑蘭歷經數小時談判後，於10日晚間達成暫定協議。兩名消息人士指出，薩瓦迪在談判期間多次透過電話與川普特使威科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）聯繫。

這位外交官向Axios說明最新文本內容時透露：「美國與伊朗已就協議文本達成一致。」但也坦言，協議仍需最終批准。2名知情人士表示，截至11日晚間，伊朗高層已批准這項協議，但最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）可能尚未點頭。

此外，目前尚不清楚文本是否詳細說明數十億美元遭海外凍結的伊朗資金將如何處理。伊朗一直主張，任何初步協議簽署後都應立即取得部分資金；美方則認為，相關資金應依履約情況分階段釋出。一名非政府體系的美國消息人士擔心，凍結資金問題可能透過秘密附加協議處理，但一名美國官員近日已向Axios否認此事。

一名美國官員及一名調停國消息人士表示，美國、伊朗與卡達近日曾討論一套機制，讓伊朗可動用部分存放在卡達的凍結資金，用於採購人道物資。

白宮過去兩個月來曾多次認為協議即將達成，但最終都以破局收場。這名外交官則對這次結果抱持樂觀態度，認為目前文本有望真正落實。報導同時透露，4架美國空軍C-17運輸機11日飛往歐洲，為副總統范斯未來幾天可能赴日內瓦出席簽署儀式運送相關設備。若雙方最終同意簽署，這項由卡達與巴基斯坦共同促成的協議將被命名為「伊斯蘭馬巴德協議」（Islamabad Agreement）。

該名外交官表示：「我們正與各方合作，完成協議最後細節，並敲定簽署儀式日期。」