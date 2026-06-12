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印度油源吃緊 加油站每日每車限買200公升

中央社／ 新德里12日專電

中東戰事導致能源供應短缺，印度政府為了保障一般民眾有油可以使用，下令禁止企業到加油站大量採購工業、商業用的汽油、柴油，且限制將持續至少90天；並且限制每車每天買油上限為200公升。

美國以色列伊朗的衝突尚未正式落幕，全球20%石油、天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）仍未完全開放，全球能源供應持續短缺。

印度國營石油公司配合政府政策，讓一般民眾在加油站加油時，不會感到油價飆升的影響；但企業用戶到其他銷售點採購時，因為售價按照市場的行情價，而非經政府補貼後的價格，因此會明顯發現油價攀升。

印度經濟時報（The Economic Times）舉例，一般民眾到德里的加油站加柴油，每公升的價格為92.50盧比（約新台幣30.7元），但企業用戶到其他銷售點採購柴油時，每公升的價格則為134.50盧比，這讓部分企業用戶改到加油站買油。

在部分地區需求量異常增加的情況下，政府出手限制企業用戶到加油站大量採購，以免影響一般民眾權益，這項限制暫時會持續90天。

印度石油暨天然氣部（Ministry of Petroleum andNatural Gas, MoPNG）發布的命令提到，之所以會有這樣的限制措施，是因為世界某些地區的地緣政治局勢，對國際石油供應鏈、航運物流、石油產品供應造成負面影響，目前部分地區加油站銷售出現異常增加的情況，而據觀察，這是工業、商業用戶因價格不同，轉向加油站採購所造成。

該命令還限制每位顧客、每部車輛每天買油的上限為200公升，且購入的油「不得轉售」，並指這是為了確保汽油、柴油能公平地供應給一般民眾使用，並防止囤積、哄抬價格等不公的行為。

印度各邦政府已被指示採取「一切必要措施」執行這項命令，以打擊囤積、杜絕黑市交易，以及防止未經授權的採購、挪用及其他不正當的行為。

印度超過80%的石油、天然氣仰賴進口，因此受到中東衝突導致能源供應短缺的嚴重衝擊，原本靠著政府補貼等政策勉強維持住油價，但因相關企業不堪虧損，油價5月中起已連漲4波。

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