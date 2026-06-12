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中東戰爭第104天》川普稱將簽協議伊朗駁斥 最新發展一次看

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗第104天，美國總統川普稍早宣布空襲伊朗，不久後又取消，透露美伊協議將定案簽署。伊朗外交部隨即表示這「純屬臆測」，強調尚未敲定任何協議。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美國總統川普今天表示，一項可望解決美伊戰爭的「偉大協議」未來數日內將定案，「文件基本上已定稿，所以我們拭目以待」。

川普表示，他預期很快會舉行文件簽署儀式，地點可能在歐洲，屆時副總統范斯（JD Vance）將出席，並稱這份協議一經簽署，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）將立即開放。

川普說：「最重要的是，我們有一份協議，讓伊朗永遠不會擁有核武」，這是件「非常大的事」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，川普已允諾美伊協議須涵蓋「將德黑蘭政權已濃縮的核原料全數運出」的條款，以方對此樂見其成。

●伊朗動向

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）告訴國營的伊朗通訊社（IRNA），有關美伊達成最終協議的消息「純屬臆測」，伊朗已「證明對於自己所認定的紅線絕不讓步」，並且尚未就任何協議做出最終決定。

巴格赫里指出，「協議文本的很大一部分早已確定，但美方不斷改變立場」，並稱荷莫茲海峽的情勢因「美國的行動」而變得「更不安全」。

在戰事方面，伊朗今天上午空襲科威特領土，迫使領空暫時關閉。科威特當局隨後表示，這波攻擊導致機場雷達受損，並造成人員受傷。

這是伊朗在一週多以來，第2次攻擊科威特唯一的國際機場。科威特當局指出，在伊朗最新一波攻擊導致領空短暫關閉後，已重新開放領空供民航班機使用。

●油價股匯動態

川普稍早宣布空襲伊朗後，數小時內又宣布取消空襲計畫，讓外界期待持續3個多月的美伊戰爭即將達成終戰協議，國際油價收低。

美國西德州中級原油期貨下跌2.32美元，或2.6%，收在每桶87.71美元。北海布倫特原油期貨下跌2.72美元，或2.9%，收在每桶90.38美元。

●其他國家及組織

黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre）一間醫院院長今天告訴法新社，以色列持續空襲黎巴嫩南部，不僅震碎醫院窗戶，也炸毀停放在醫院前方的汽車，院內共10名工作人員受傷。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以色列空襲黎巴嫩南部的多個地區以及東部巴貝克村（Baalbek）地區的一座村莊，該村莊距離以色列邊境相當遙遠。

中東 伊朗 川普 以色列 美國

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